美股個別發展　通用汽車升逾6%

市場把焦點由本周議息會議轉移到大型美企業績上，美股周二(31日)早段個別發展，道指跌34點，至33,682點；標指升5點，至4,022點；以科技股為主的納指升11,434點，至42點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,859點，跌43點，高水17點。

美國息口走勢為本周市場焦點，市場一面倒預期美國聯儲局於香港時間周四將宣布上調聯邦基金利率0.25厘。有「神準」美股大好友之稱的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)警告，如果聯儲局在今次會議出乎預期加息多過0.25厘，將觸發一場經濟災難。

他又指，去年聯儲局的加息效應尚未完全在經濟中顯現，意味通脹回落速度將快過當局預期。西格爾去年曾預測標指有望在今年反彈30%，因去年投資者過分擔憂聯儲局過度收緊貨幣政策。他重申，從未見過這麼多人想法悲觀，當所有人都抱持相同看法，結局往往走向相反的一面，又指即使聯儲局繼續發出「鷹」派信號，市場不一定會認真看待。

企業消息方面，美國重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)截至去年12月底止第四季收入按年增長20.28%至165.97億美元；純利按年倒退31.41%，錄14.54億美元，低過市場預期，主因原材料成本上升，其股價跌3.41%。

麥當勞上季收入按年下跌1.37%至59.26億美元，惟扣除匯率變動後升5%，兼勝過預期的56.8億美元；季內純利19.03億美元，按年升16.15%，每股盈利2.59美元，其股價跌1.76%。

速遞公司聯合包裹(UPS)上季純利按年升11.64%至34.53億美元，每股盈利3.96美元，剔除一次性項目後的每股盈利3.62美元，優於分析師預期的3.59美元，股價升2.69%。

通用汽車(GM)公布截至去年底止第四季營業收入431.08億美元，淨利潤按年升14.81%至19.99億美元，經調整後每股盈利2.12美元，表現勝預期；全年計收入1,567.35億美元，按年升23.4%；調整後除息稅前盈利更達破紀錄的144.74億美元。公司對今年業績指引樂觀，料全年淨利潤介乎87億至101億美元，其股價升6.12%。