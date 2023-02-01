優必選科技遞上市申請　騰訊有份投資

周二(31日)有兩間企業遞交在港上市申請，包括內地機器人生產商優必選科技，國泰君安為獨家保薦人。

該公司於2022年首9個月，虧損7.65億元人民幣(下同)，2021年同期蝕6.06億元，而2021財年及2020財年分別錄得9.2億元及7.06億元虧損。

另一家申請上市的企業為內地畜禽養殖企業德康集團，2022年首9個月，按年虧轉盈，賺9.27億元人民幣(下同)，去年同期虧損34.73億元；經調整虧損擴大至4.04億元。收入96.64億元，按年增長31.03%。中金及花旗為聯席保薦人。

值得留意的是，德康集團於2020年向當時股東宣派現金股息人8,000萬元，並已於2020 年10月以現金悉數結清，其後於2022年9月30日，根據國際財務報告準則的保留利潤為8.26億元作為可供分派予股東的儲備。是次集資所得將用於拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務；發展食品加工業務；育種研發投入及數碼化養殖平台；戰略投資或潛在收購；償還銀行貸款；及營運資金和一般企業用途。