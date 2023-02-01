東方日報B1：樓價跌勢兇　負資產突破1.2萬宗

本港樓價去年狂瀉一成半拖累負資產個案湧現，香港金融管理局公布，去年12月底負資產住宅按揭貸款宗數為12,164宗，不僅較9月底的533宗大增近22倍，更創2005年3月底(14,040宗)後新高！涉及金額亦激增至662.52億元，佔未償還貸款總額3.66%，比例乃2008年12月之後新高。即使近期樓市有回暖迹象，市場人士仍不敢貿然排除港樓續跌和負資產再增的風險，尤其是若港府仍不願「撤辣」。

負資產按揭貸款佔整體樓按宗數由0.09%跳升至2.1%，無抵押部分金額佔25.17億元，較9月底的5,900萬元飆升約41.66倍。要留意的是，數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款，並不包括涉及二按。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

金管局副總裁阮國恒解釋，此乃住宅樓價去年第4季跌幅急擴至7.7%所致。這些個案涉及銀行職員住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，按揭成數一般較高，其中後者佔比較大。然而，按保貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率(去年底為0.06%)更低，顯示按保的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，由於美國繼續加息導致本港樓價承壓，估計負資產宗數、佔未償還貸款總額比例等指標今年上半年續升，直言若港府沒有出手放寬樓市措施或者「撤辣」，今年樓價恐怕還有一成的調整空間。論金融風險，除了「呼吸Plan」(免入息審查的高成數按揭)買家之外，大部分現有按揭的槓桿不如當年高，就算情況大幅惡化，當局現時有足夠空間去放寬宏觀審慎措施。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖也相信，港府有空間去撤回部分辣招，但關鍵仍視乎內地經濟恢復情況及美國加息周期何時完結。該行估計首季樓價還要跌5%，主要是美國聯儲局或再加息一厘，故負資產情況短期可能惡化。不過，中港兩地逐步通關帶動樓市交投更活躍，樓價或於次季止跌回升，全年持平。

與樓按相關的一個月期港元拆息(HIBOR)周二回落至2.7057厘，按日跌0.0658厘，連跌7個交易日。金管局數據則顯示，去年12月新批出的按揭貸款按月減少9.4%至256億元，主要是涉及一手市場交易所批出的貸款減少14.3%，二手則升0.4%至125億元；銀行同業拆息按揭(H按)比例跌至67.5%；最優惠利率按揭(P按)比例升至26%。

經濟信心未復原下，本港去年12月貸款與墊款總額以年率計縮9.8%，全年計減少3%。同月認可機構的存款總額升0.6%，其中港元存款升1.2%，外幣存款則無明顯變動；全年計存款總額及港元存款各升1.7%及0.7%。人民幣存款12月下跌6.3%，至8,359億元人民幣。