【東方日報產評】負資產加息雙煞　冧市方悔撤辣晚

過去3年香港經濟備受新冠疫情和外部不穩定因素煎熬，外資遷離，加上出現回歸以來最大的移民潮，還遇上美國重啟加息周期，香港樓市持續受壓，住宅樓價以雙位數字下跌，二手劈價成交不絕於耳，新盤銷情緩慢。偏偏港府忠言逆耳，堅持不撤銷早已背離政策初衷的樓市「辣招」，見到去年末季負資產宗數急飆至近18年新高，實不讓人意外。港府官員繼續大謬不然、老神在在，輕視經濟未穩與全球金融危局的潛在衝擊，錯過有力穩經濟的契機，他日聚鐵鑄錯，既負港人所望，也枉費國家一番扶持，換來只怕是一個敗局。

回歸以來，歷屆特區政府都未能改變香港經濟結構單一，非金融即地產的格局。如今在國家統籌下雖有大灣區戰略，倡善用內地龐大市場與土地資源，強化香港創科產業，問題是全世界都在搶科研人才，十年樹木，焉能一步到位？樓市仍是港經濟核心，毋庸置疑。面對國際地緣政治及本地經濟疫後復甦等不穩定因素，及時完善行業政策，有力穩定資產價格，疏導市場風險，經濟自能保住半邊天。

港府當年在樓市過熱之下推出「辣招」稅項，讓樓市降溫。可如今港樓已沒有「過熱」，只有「過冷」，過時的「辣招」卻仍然生效，這是甚麼施政概念呢？官員們不作為的最大理由，是樓市調整有序，還說需求管理措施「行之有效」，實乃大言不慚！到底樓價要再跌多少，才算「失序」？港府聲言要「搶人才」，但港樓繼續徵收各項「趕客」的過時稅項，如何吸引外來資金和人才？

港府一再強調樓價仍高，本地用家難置業。但單看如今首置住宅物業，惠及用家的100元從價印花稅門檻仍定在200萬元或以下樓宇，買一個500萬元上車盤都要付逾10萬元從價印花稅，反映樓市稅項措施根本沒與時並進，實情是一班不食人間煙火的港官在「禍港」！

市場大冧前，往往都有一定程度的震盪示警。1997至2003年樓價大跌浪，當時利率向下，故2003年樓價觸底後，可以快速反彈。惟如今全球利率處上升周期，通脹重臨，各大央行都在收水，經濟未復原而利率持續趨升，並不利樓市。更重要的是，中美博弈下，今時今日香港面對着從來未曾有過的地緣政治風險，長年的管治失誤又令經濟積弱。雖然中國重啟經濟讓今年全球經濟稍現曙光，惟美國經濟衰退風險上升正在抵銷樂觀預期，屬外向型經濟的香港，經濟前景未許樂觀。要等到發現錯判疫後復甦步伐，資產價格「失序」加速下滑，才去亡羊補牢「撤辣」，只怕狂瀾難挽。

香港樓市需求面仍薄弱，即使經濟重啟，不等於樓市已脫險。樓市大冧，金融系統不可能幸免，後果將是香港經濟無法承受的痛。如今反全球化當道，保護主義抬頭，美式市場經濟正在轉型，各地政府都在加強干預規劃，主導產業與市場發展。作為一個負責任的政府，得認清國際大氣候和自身經濟利害，把握時機去隱患、固底子、強信心，着手為樓市「撤辣」，莫再遲疑！