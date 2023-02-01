三星電子上季經營溢利暴瀉69%　美科技產品擬全禁供華為

三星電子上季按年多賺1.2倍至23.5萬億韓圜，惟市場完全不當一回事，股價周二下挫3.63%，事關這不過是稅務開支的會計處理，真正反映業務表現的經營溢利按年暴瀉68.92%至4.31萬億韓圜（約273.16億港元），為2014年第三季後最差，主要是記憶體業務利潤急挫所致。

晶片業務部門利潤挫近倍

該企上季收入按年倒退7.97%，其中記憶體收入按年急跌37.58%至12.14萬億韓圜，拖累其所屬DS（設備解決方案）分部經營溢利按年狂瀉96.94%，原因是供應超過預期需求。

不過，DS還有晶片代工，換言之需要計提大額（Meaningful）庫存減值的記憶體業務很可能已經虧本。撇除記憶體後以晶片代工為主的DS收入按年增長16.1%至7.93萬億韓圜，折算成美元約為台積電三成，比例跟近期相若。

三星不諱言，記憶體客戶短期仍在調整庫存，晶片代工產能利用率和盈利會下滑，又謂地緣政治持續動盪、通脹和全球經濟滑坡將拖累全球智能手機市場今年收縮，首當其衝的是面向大眾市場的產品，即使下半年有望好轉亦如是，莫怪其供應商舜宇光學科技（02382）股價昨挫3.74%。

不過，三星揚言市況不就的反面是「準備未來的良機」，所以今年仍會為中長線的需求作必要的基礎投資，資本開支預計與之前幾年相若，擺出一副「錢多鬥長命」的姿態。

對抗手機市場逆風和蘋果公司（Apple Inc.）的策略包括拓展增長快速的摺機、拓展Galaxy S系列和5G手機，並以高檔平板電腦和穿戴式裝置推高「Galaxy」生態圈內的設備銷售。對抗台積電的方針則是在第二代3納米製程訂單增加、以物聯網和汽車方面應用令業務更多元之際，專注開發下一代2納米製程。

美科技產品或全禁供華為

著名Apple分析師郭明錤稱，iPad未來一年內可能不會有新產品，出貨量恐跌10至15%，惟「正向看待2024年摺疊iPad」。

另邊廂，市傳美國政府以「晶片封令」摧殘中國科技巨頭華為後，還考慮完全不准華為進口美國的科技產品，即從要求事先審批的貿易黑名單更進一步。中國外交部發言人毛寧表示對有關報道「嚴重關切」，正密切關注有關動態，批評美方泛化國家安全概念打壓中企。