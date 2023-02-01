鄭勤龍：港股短線向下　宜先套利為上

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤山咸》變《天山遯》之中，在易經，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，始終會有個極限，今「咸」卦和「遯」卦帶有山的元素，所以若將「山」的意象融入於股市的預測上，便可引伸為阻力重重。

承接上文預示，恒指近期走勢或先高後低的《山雷頤》變《地水師》卦，恒指於(18日) 在21,514點開市，隨後指數反覆上升至上周五，在高見22,700點後出現回吐，昨日恒指下跌了227點，收報21,842點，可說是已應驗了無論告戒君子一舉一動都要知道適可而止的「頤」卦和有統師帶兵出征的意思，成敗未定，所以吉凶難斷，但總括來說，水性向下，所以短期走勢上或偏淡的「師」卦卦象。

《說卦傳》曰：「山澤通氣」大意是指，若澤中沒有山作為承托，便無法蓄水，因此「山」和「澤」本來就是一體，而且更是不可分割的。由於在易經中，水性向下流，如今因山勢環抱有情，使水勢能蓄止成澤，若將「咸」卦的意象溶入於股市的預測上，便可理解為低位現支持之象，而「遯」卦則有明哲保身之意，所以假如投資者已有所斬獲，宜先行保住利潤為上策。

玄學金融家 鄭勤龍