陳錦興：郵儲銀行料受惠內地經濟反彈

郵儲銀行是中國領先的大型零售銀行，擁有近4萬個營業網點，服務個人客戶超6億戶，定位於服務「三農」、城鄉居民和中小企業，致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務，為加速向數據驅動的新零售銀行轉型。

去年首三季，營業收入2,571.93億元人民幣(下同)，按年增長7.82%；實現淨利潤739.35億元，按年增長14.05%。利息淨收入2,054.41億元，按年增長2.27%，淨息差按年下跌14個基點至2.23%。手續費及佣金淨收入236.39億元，按年增長40.30%，主要為其財富管理轉型升級的效應。

內地正進入疫後的經濟反彈期，加上官方強調支持中小微企的業務發展，郵儲銀行直接受惠。此外，經濟復常也有利推動其零售及財富管理業務，料可刺激其盈利增長加快。年初至今的升勢只與大市同步，預期沽壓有限，再加上估值吸引，可趁市況回調吸納，建議5.2元吸納，向上阻力位為6.0元，跌穿支持位4.7元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)