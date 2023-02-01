道指飆368點　油價漲逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.94；港匯弱見7.8395；離岸人民幣(CNH)見6.7521；美元兌日圓低至130.12；歐元見1.0862，英鎊報1.2308。金價偏軟，報1,926.9美元。布油升1%至85.53美元，紐油升至79.08美元。比特幣升1%至2.3萬美元。道指期貨跌68點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。

●市場憧憬美國聯儲局加息幅度縮減至0.25厘，以及關注企業業績，美股三大指數反彈逾1%。道指重上34,000點關，收報34,086點，升368點或1.09%。標指收報4,076點，升58點或1.46%。納指收報11,584點，升190點或1.67%。總結1月，道指累升近3%，為去年11月以來最佳表現；標指累升逾6%；納指升近11%，創半年以來最大單月升幅。

●港股ADR表現，按比例計算，收報21,846點，升3點。

●歐洲主要股市變動不大，英國富時100指數收報7,771點，跌13點或0.17%；德國DAX指數報15,128點，升2點或0.01%；法國CAC指數報7,082點，升不足1點或0.01%。1月份，上述三地股市明顯反彈，英股累升逾4%。德法股市更累漲約9%。

●美元轉弱，加上市場預期美國聯儲局將因通脹放緩而減慢加息步伐，利好金價上升。紐約期金收報每安士1,945.3美元，升6.1美元或0.3%。1月份累升6.5%，連升3個月。

●數據顯示去年11月美國原油及成品油需求升至3個月高位，國際油價見支持。倫敦布蘭特期油4月合約收報每桶85.46美元，升96美仙或1.1%。紐約期油收報每桶78.87美元，升97美仙或1.2%。

●南韓1月出口按年急挫16.6%，差過預期。

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