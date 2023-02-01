AMD上季業績勝預期　料首季收入跌10%

美國晶片大廠超微半導體(AMD)公布去年第四季業績，收入按年增長16%至55.99億美元，高過預期的55億美元；純利2,100萬美元，按年下跌98%，經調整純利11.13億美元；經調整每股盈利按年跌25%至0.69美元，高過預期的0.67美元。毛利率由50%跌至43%。純利及毛利率下跌，主要是由於收購晶片設計巨頭賽靈思(Xilinx)相關無形資產攤銷，經調整毛利率由50%升至51%。

AMD公布業績前股價升3.7%，收報75.15美元，公布業績後，盤後股價再升1.4%至76.21美元。

2022年全年計，收入236.01億美元，按年升44%，純利13.2億美元，按年跌58%，經調整純利55.04億美元，按年升60%。

季度收入表現中，數據中心部門收入17億美元，增長42%，因受到EPYC伺服器強勁銷售所帶動。客戶部門收入跌51%至9.03億元，原因是個人電腦市場疲弱，個人電腦供應鏈有顯著庫存修正。遊戲部門收入跌7%至16億美元，嵌入式部門收入14億美元，增長18.68倍，受賽靈思收入帶動。

此外，AMD預期2023年第一季收入53億美元，上下誤差約3億美元，按年跌約10%，預期客戶及遊戲部門收入續跌，經調整毛利率約50%。