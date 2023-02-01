畢馬威中國：防疫措施放寬　利好港資管行業發展

中港撤銷新冠疫情隔離措施並放寬其他防疫限制，畢馬威發表報告指，假設全面重新開放的步伐持續，意味香港的業務活動可以在2023年真正恢復正常運作，將會推動資產管理行業邁進更光明的一年，私募股權行業將尤其受惠於重新開放的政策。

畢馬威中國資產管理業亞太區主管合夥人廖潤邦指出，隨着防疫措施已基本取消，行業的活動正逐步復甦，香港的資產管理公司亦正準備抓住區內的機遇。

雖然香港推出了多項激勵措施以推動資產管理行業的發展，但畢馬威中國希望政府可成立一個專責小組來評估有關舉措，以確保香港能夠保持競爭力並抓緊未來的機遇。香港必須不斷完善和推廣其一系列的行業激勵措施，以應對日益激烈的競爭形勢，鞏固作為資產管理中心的地位。

畢馬威中國另類投資香港主管合夥人包迪雲(Darren Bowdern)指出，由於普通合夥人的資金投放於各個亞洲主要市場，預計在2023年，體系內充裕的待投資資金將有助推動資產管理行業的活動。

該行在《資產管理和私募股權2023年展望》中提及其他看法，認為香港必須更新基金免稅規則，以便為基金經理繼續以香港作為基金的註冊地及投資平台提供一定的確定性。另外，隨着中國放寬防疫措施，加上待投資資金有望蓄勢待發，私募股權投資預計在2023年有所反彈。

對於近年備受關注的虛擬資產，展望中建議監管機構在未來需要尋找方法保障香港廣大的投資者，同時亦要為資深投資者提供足夠的靈活性，使其更放膽投資。