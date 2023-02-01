【高盛推介】聚焦美聯儲議息結果　美股三大指數獲資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：市場聚焦美國聯儲局議息會議，而據CME利率期貨預期將加息0.25厘。美股周一(31日)抽升，道指重上34,000點水平收市，升368點或約1.1%。納指及標指分別升189點及58點。此外，近日美股Snapchat收市後公布業績遜預期，股價急挫，近日也見資金流入淡倉產品對沖風險。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。道指及標指淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約710萬及130萬元。

目前市場上的美指認股證的產品年期有3、6、9及12月份，3月產品年期開始變短、時間值損耗明顯，投資者應轉移留意6月份時間值損耗較低產品，以控風險。

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