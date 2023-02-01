【高盛推介】騰訊周內回吐近10% 資金積極趁低吸納
2023年02月01日 11:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周一(1月30日)起由高位回吐，至周三(2月1日)早市累計最多跌近10%；今早高見386.2港元後倒跌，回軟至低見373.6元。有券商指，騰訊旗下內地網遊業務在春節期間錄得強勁表現，並看好其後市表現，上調今明兩年的遊戲業務收入增長預測各0.8%及2.2%，維持「買入」評級，目標價434元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金趁低積極吸納，本周一及周二(1月31日)共錄得約1.99億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，昨日北水繼續沽出騰訊，錄得約20.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價540元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的騰訊購(12764)。低面值選擇可留意高槓桿騰訊購(27060)。活躍條款選擇可留意低面值騰訊購(12266)。牛證方面可留意騰訊牛(69141)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購(12764)，行使價456.04元，2023年05月02日到期，實際槓桿10.0倍，行使價540元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
騰訊購(27060)，行使價437.95元，2023年06月30日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。
騰訊購(12266)，行使價455.2元，2023年07月04日到期，實際槓桿7.6倍，活躍條款、低面值。
騰訊牛(69141)，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年07月26日到期，實際槓桿5.3倍，低面值、低街貨。
騰訊熊(69138)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近40元收回距離熊證。
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