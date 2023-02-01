【高盛推介】騰訊周內回吐近10%　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊周一(1月30日)起由高位回吐，至周三(2月1日)早市累計最多跌近10%；今早高見386.2港元後倒跌，回軟至低見373.6元。有券商指，騰訊旗下內地網遊業務在春節期間錄得強勁表現，並看好其後市表現，上調今明兩年的遊戲業務收入增長預測各0.8%及2.2%，維持「買入」評級，目標價434元。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近日獲資金趁低積極吸納，本周一及周二(1月31日)共錄得約1.99億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，昨日北水繼續沽出騰訊，錄得約20.4億元資金淨賣出。

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