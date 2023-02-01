紛美包裝主要股東悉售28.22%持股 下午復牌
2023年02月01日 12:01
東網電視更多新聞短片
紛美包裝(00468)公布注意到，於深圳證券交易所創業板上市的山東新巨豐科技包裝於2023年1月27日公布，與其公司主要股東兼單一最大股東JSH Venture Holdings Limited(「JSH Venture」)訂立協議。據此，JSH Venture有條件同意向山東新巨豐有條件出售該公司377,132,584股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，價格為每股2.65港元，總代價為999,401,347.6元。擬出售事項的交割須待山東新巨豐股東批准及取得中國有關機關的必要批准後，方告作實。
非執行董事彭耀佳亦已於今年1月28日代表JSH Venture向執行董事畢樺確認，JSH Venture已同意向山東新巨豐出售其股份。
截至該公告日，JSH Venture直接擁有377,132,584股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，而山東新巨豐並無擁有任何股份。於擬出售事項完成後，JSH Venture將不再持有任何公司股權，而山東新巨豐將成為公司主要股東兼單一最大股東。
公司已向聯交所申請下午1時恢復股份買賣。