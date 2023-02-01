紛美包裝主要股東悉售28.22%持股　下午復牌

非執行董事彭耀佳亦已於今年1月28日代表JSH Venture向執行董事畢樺確認，JSH Venture已同意向山東新巨豐出售其股份。

截至該公告日，JSH Venture直接擁有377,132,584股股份，佔公司全部已發行股本約28.22%，而山東新巨豐並無擁有任何股份。於擬出售事項完成後，JSH Venture將不再持有任何公司股權，而山東新巨豐將成為公司主要股東兼單一最大股東。

公司已向聯交所申請下午1時恢復股份買賣。