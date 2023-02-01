世紀21吳啟民：今年樓價料回升　盼「減辣」助市民入市

世紀21香港行政總裁吳啟民表示，踏入兔年樓市活躍，睇樓量增加，一、二手市場皆暢旺，市場剛性需求強勁，相信今年樓市將從谷底反彈，預計全年樓市回升約7%至8%，整體住宅買賣料升至約6萬至7萬宗。

他指出，現時住宅供應不足，政府已很努力提升供應，要做到供求平衡還需要一段時間，近日市況好轉，已有不少上車及換樓客急不及待部署入市。

雖然上季負資產大增至約1.2萬宗，但佔樓市整體比例很低，而且有能力供樓的業主，亦不會因為負資產就選擇賣樓，加上隨着樓價回升，負資產個案很快會回落。相信今年地產市場會隨着經濟及零售市道逐步好轉，同時希望可逐步寬減現時阻礙香港市民置業的樓市辣招。

展望公司今年發展，他指出，公司去年並沒有因為受疫情而縮減人手，今年會積極尋找加盟商，加快增聘人手及拓展分行，特別是新盤市場，現時主力負責一手物業的員工有約300人，計劃今年倍增至約600人。至於主力從事二手目前有約1,500人，亦計劃於今年多聘約300人，同時會優化提升公司媒體網絡，亦將繼續開拓大灣區市場。