法巴：港股近日調整屬「健康整固」　市盈率仍處於低位

法國巴黎銀行財富管理舉行「2023年全球投資展望」會議，該行亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏表示，港股近日調整乃「健康整固」(Technical Pull Back)，原因是各大央行本周議息及非農數據，以及美國科技巨擘業績出爐都令股市相對波動，將影響力延續至港股。

他反指，觀乎港股現時市盈率仍在大約10倍附近，相較A股的11、12倍，標普500指數的17、18倍，以至納斯達克指數的25、26倍為低，相信未來大市仍有上升空間。

板塊方面，他建議可留意科技、保險、消費、新能源車、醫療、券商等。

至於恒指由去年10月低位至今已反彈近60%，投資者又需要在何時要小心市況走勢，該行香港首席投資策略師譚慧敏認為，可留意內地未來幾個月經濟數據，其中消費、投資信心的復甦程度有幾快是重點，因此乃內地政策會否收緊及轉向的指標，不過她指市場聲音現階段仍屬寬鬆偏多。

此外，她指過去3個月內地散戶以至機構投資者都未見大規模擁入A股，錯過了A股反彈，加上中港股市在過去2、3個月才見淨流入，都是大市上升的動力，而A股20%的升幅相比港股低，故有機會追落後。

她又表示，今年有利非美股票(港股、A股、歐股、新興市場)的因素，還有聯邦基金利率見頂。該行料聯儲局「最鷹時刻應過去」，料3月會繼續加息25點子，之後加息周期將告一段落，直至明年首季再掉頭減息，所以美元亦已同告見頂，同時金價有望見2,000美元。

至於早前有不少中概股據在瑞士上市，她認為主因擔心中美關係緊張，相反中歐關係則較為穩定所致。