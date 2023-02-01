經絡：1月樓花按揭宗數按年少逾6成　今年料先平穩後回升

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年1月份現樓按揭宗數為5,924宗，較2022年12月份的5,971宗微跌47宗或0.8%。而該月的樓花按揭宗數為209宗，較2022年12月份的155宗增加54宗或34.8%。

對比去年同期，2023年1月份現樓按揭宗數比去年同期13,054宗，大減7,130宗或54.6%，創近3年的首1個月新低；今年1月份樓花按揭宗數比去年同期615宗，大減406宗或66%，創近11年的首1個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，1月份樓花按揭宗數按月有顯著增加，部分為凱柏峰I即供買家上會所帶動。隨着內地及香港放寬防疫措施，香港經濟活動將進一步恢復正常運作，並有利樓按市場，樓市的購買力得以釋放，料今年樓花及現樓按揭宗數先見平穩後回升。

現樓銀行市佔率方面，滙豐銀行重奪冠軍寶座，市佔率為22.5%；中國銀行(香港)以市佔率22.1%排名第二；而恒生銀行以市佔率達16.5%排名第三。樓花排名方面，滙豐銀行、恒生銀行及中國銀行(香港)居三甲，市佔率分別為28.2%、21.5%及19.6%。