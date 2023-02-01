道期跌69點　比特幣企2.3萬美元水平

●美匯指數報102；港匯見7.8421；離岸人民幣(CNH)報6.7484；美元兌日圓報130.18；歐元企1.0875，英鎊處1.2314。金價報1,924美元。布油報85.77美元，紐油報79.32元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌69點。

●市後關注點

18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)

18:00 歐元區去年12月失業率

21:15 美國1月ADP私人就業職位變動

23:00 美國1月ISM製造業採購經理指數(PMI)

-法巴：港股近日調整屬「健康整固」，市盈率仍處於低位。

-馬雲效應？正大企業曾飆近5成，三日炒高7倍。

-大摩予農夫山泉「與大市同步」評級。

-比亞迪在日本啟動銷售乘用電動車，計劃2025年底前開100家店。

●中國經濟：

-中國1月財新製造業PMI升至49.2，仍略差過預期。

●香港經濟：

-港府委任許慧儀為積金局營運總監。

-畢馬威中國：防疫措施放寬，利好港資管行業發展。

-內地主板IPO「紅綠燈」規則有變？傳酒企禁上市...

●加息前夕：

-安聯：聯儲局將加息0.25厘，料長時間保持高利率。

-法盛投資管理：歐央行5月後始放慢加息。

●中美角力：

-美國公布去年「惡名市場」名單，微信淘寶百度上榜。

●澳門1月博彩收入115.8億澳門元。

●環球裁員潮：

-英國經濟疲弱，超市龍頭Tesco擬裁減2100人。

-去年已出手！Impossible Foods傳裁員20%涉過百人。

-美網上線貸款平台Upstart計劃裁減20%員工。

-PayPal擬裁員2000人，佔員工總數7%。

●開源節流：

-英特爾證實管理層減人工，CEO帶頭劈25%。

●慘過香港！挪威主權基金去年勁蝕1.28萬億。