道期跌69點 比特幣企2.3萬美元水平
2023年02月01日 16:11
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●美匯指數報102；港匯見7.8421；離岸人民幣(CNH)報6.7484；美元兌日圓報130.18；歐元企1.0875，英鎊處1.2314。金價報1,924美元。布油報85.77美元，紐油報79.32元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌69點。
●市後關注點
18:00 歐元區1月消費物價指數(CPI)
18:00 歐元區去年12月失業率
21:15 美國1月ADP私人就業職位變動
23:00 美國1月ISM製造業採購經理指數(PMI)
●恒生指數全日收報22,072點，升229點或1.05%；國企指數收報7,560點，升135點或1.82%；科技指收報4,695點，升153點或3.37%。主板成交1,555億港元。https://bit.ly/3kPc4XU
-法巴：港股近日調整屬「健康整固」，市盈率仍處於低位。
-馬雲效應？正大企業曾飆近5成，三日炒高7倍。
-大摩予農夫山泉「與大市同步」評級。
-比亞迪在日本啟動銷售乘用電動車，計劃2025年底前開100家店。
●滬綜指收升29點，滬深兩市成交額再次突破1萬億元。外資透過滬股通及深股通淨買入約69.74億元，連續16日加倉。https://bit.ly/3HNmmB5
●中國經濟：
-中國1月財新製造業PMI升至49.2，仍略差過預期。
●香港經濟：
-港府委任許慧儀為積金局營運總監。
-畢馬威中國：防疫措施放寬，利好港資管行業發展。
-內地主板IPO「紅綠燈」規則有變？傳酒企禁上市...
●加息前夕：
-安聯：聯儲局將加息0.25厘，料長時間保持高利率。
-法盛投資管理：歐央行5月後始放慢加息。
●中美角力：
-美國公布去年「惡名市場」名單，微信淘寶百度上榜。
●澳門1月博彩收入115.8億澳門元。
●環球裁員潮：
-英國經濟疲弱，超市龍頭Tesco擬裁減2100人。
-去年已出手！Impossible Foods傳裁員20%涉過百人。
-美網上線貸款平台Upstart計劃裁減20%員工。
-PayPal擬裁員2000人，佔員工總數7%。
●開源節流：
-英特爾證實管理層減人工，CEO帶頭劈25%。
●慘過香港！挪威主權基金去年勁蝕1.28萬億。