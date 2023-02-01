【產經直播】美國議息結果快出爐　港股點行？

港股經歷連跌兩日後反彈，恒指周三(1日)高開78點，早段雖曾倒跌138點，之後逐步收復失地，重上二萬二關，最終以全日最高位收市，收升229點，報22,072點，成交1,555億元，後市有力繼續彈？美國聯儲局將於香港時間周四(2日)凌晨公布議息結果，當局立場鷹鴿難料，投資者要有兩手準備？

國際金價連升3個月，1月累升6.5%。美元滙價偏軟，加上投資者趁低吸納，支持金價，隔晚紐約期金升0.3%，每安士報1,945.3美元。金價繼續強勢？金礦股做好吼得過？

《東網Money 18》搵嚟種子資本高級投資顧問李智祥同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道