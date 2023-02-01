【產經直播】美國議息結果快出爐 港股點行？
2023年02月01日 16:41
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種子資本高級投資顧問李智祥（右）
港股經歷連跌兩日後反彈，恒指周三(1日)高開78點，早段雖曾倒跌138點，之後逐步收復失地，重上二萬二關，最終以全日最高位收市，收升229點，報22,072點，成交1,555億元，後市有力繼續彈？美國聯儲局將於香港時間周四(2日)凌晨公布議息結果，當局立場鷹鴿難料，投資者要有兩手準備？
汽車板塊跑出，當中比亞迪(01211)大升6%，外媒報道比亞迪在日本啟動銷售乘用電動車，最早3月開始交付，並計劃2025年底前開100家店；而汽車零件生產商耐世特(01316)急升近一成，其最大客戶美國通用汽車第四季盈利創紀錄。呢個板塊強勢唔怕追？
龍源電力(00916)發盈警，預期截至去年12月底止年度盈利介乎44.54億至51.97億元人民幣，按年下降30%至40%，股價曾挫近7%，尾市收復不少失地，收跌約1%。瑞信發表報告指，龍源電力估值吸引和產能增長強勁，建議投資者可趁勢吸納，維持龍源電力目標價21.5元。揸住龍源電力唔使驚？
國際金價連升3個月，1月累升6.5%。美元滙價偏軟，加上投資者趁低吸納，支持金價，隔晚紐約期金升0.3%，每安士報1,945.3美元。金價繼續強勢？金礦股做好吼得過？
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