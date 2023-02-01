美國出口限制下　華80家半導體企業逾半錄虧損

外媒報道，美國對華實施全面半導體出口管制，已重創中國半導體產業。據Wind統計，在中國已公布去年業績預告的80家上市半導體企業，41家發盈警，消費電子及半導體設計公司成為重災區 。

Wind數據顯示，1月31日，有25半導體企業公布去年財報預告，其中17家預告淨利為負值，4家預告首次現虧損；其中，敏芯半導體公司的預告利潤降幅最大。

敏芯預告，去年歸屬於母公司的虧損為4,850萬至6,350萬元人民幣(下同)，按年由盈轉虧。

此外，聯發科轉投資的觸控晶片大廠匯頂科技，也預告去年歸屬於母公司的虧損為6億至9億元，為上市以來首見虧損。

市場調查公司IDC公布統計，去年中國智慧手機出貨量年減13%至2.86億支，年減創過去10年來最大，年出貨量則創9年來新低，亦為2013年以來首度跌破3億支大關。Canalys的數據顯示，去年全球智慧手機出貨量不到12億支，年減11%。

另據美國半導體產業協會(SIA)最新數據，去年11月全球半導體產業營收455億美元，按年減9.2% ，全球最大半導體市場的中國的減幅高達21.2%，是衰退最多的地區。