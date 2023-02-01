聯交所譴責中國中石控股及一眾高層

聯交所認為，上述董事不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理層成員。

聯交所於2020年至2021年就該公司年度業績、一宗投訴及造成重大減值的若干交易向該公司作出查詢。聯交所亦向部分前董事作出查詢。該公司多次要求延長期限，但未就有關查詢提供任何實質的回應。該公司董事有責任促使該公司回應聯交所的查詢，有關的前董事亦有責任提供聯交所要求的資料，但全部均沒有履行有關責任，形容「相關董事違反其各自的《董事承諾》及《上市規則》的情況嚴重」。因此，上市委員會決定施加本紀律行動聲明所載的制裁及指令。

翻查公告，鍾靈、吳禕杰、簡智明、Warren Lee Primhak及李海波已辭任該公司董事。