東亞銀行上調今年港經濟預測至約5%　樓價料窄幅波動

政府統計處公布，去年第4季本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌4.2%，第3季的跌幅則為4.6%；去年全年與前年比較，GDP實質下跌3.5%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，把2023年香港經濟增長預測從原來的3.5%上調至5%左右，通脹率維持於約1.9%的溫和水平，失業率則加速回落至接近全民就業3%。

他解釋道，隨着內地與香港正式通關，預期當兩地往來的限制全面放寬，勢將為香港旅遊和零售行業注入強心針，正面效果將傳遞至跨境金融、保險和醫療等各行業，惠及整體消費、投資及就業市場等多方面，並足以抵銷環球經濟不明朗和貨幣政策緊縮的負面影響。

縱使美國聯儲加息周期尚未完結，2023年將再加息兩至三次，但他指，香港銀行的加息幅度將落後於美息，加上香港經濟在與內地正式通關後勢將加快復甦，預期私人住宅樓市將出現前低後穩的格局，全年樓價料於數個百分點內窄幅波動。

內地經濟方面，該行上調今年內地經濟增長預測，由5.2%上調至5.7%，通脹率則維持溫和，全年預測為2.2%。隨着內地有序優化疫情防控措施、金融監管部門從多方面加強對優質房地產開發商的支持，以及中央經濟工作會議提出以穩經濟、提振信心和內需為重點，加強並協調各類宏觀調控政策，推動高質量發展，預期政策效果將逐漸顯現。