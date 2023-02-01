傳空巴與卡塔爾航空就A350客機「退化」問題達成協議

外媒報道，歐洲飛機製造商空中巴士(Airbus)與卡塔爾航空將達成一項協議，以解決長達一年多的A350客機外觀「退化」問題糾紛。

據報，卡塔爾航空早年向空中巴士購入的A350長程廣體客機，不過使用數月後發現飛機外觀存有明顯損毀，包括油漆起泡及防雷擊表面出現腐蝕；受到上述原因影響，監管當局將卡塔爾航空21架A350停飛，使公司營運受至嚴重衝擊。

由於雙方無法就A350「退化」問題達成共識，卡塔爾航空於2021年12月向英國法院提起訴訟，以解決對空中巴士A350機隊的問題；但空中巴士堅稱，儘管表面存在一些「退化」，但碳複合材料的飛機仍然可以安全飛行。

2022年8月，因機體糾紛無共識，卡塔爾航空拒絕接收A350，空中巴士則因對方拒絕接收，同年9月取消卡塔爾航空2份買機合約，導致爭端升溫。

外媒引述消息人士指，雙方連同各自國家的監管機構上周於卡塔爾多哈舉行四方會談，並正接近達成一項協議，以解決相關爭端。不過，該消息人士稱，目前談判仍在進行，不排除存有變數。