南生圍一棕地擬建住宅不獲規劃署支持 周五交城規會審議

發展商積極拓展新界西北住宅項目，惟部分規劃申請出現阻滯。其中元朗南生圍東成里一幅棕地，於2021年底提出作綜合住宅發展，興建3,565個單位，而規劃署已表明不支持該項申請，個案於周五(3日)交由城市規劃委員會審議。

上述地盤佔地達約576,789方呎，由港鐵屯馬綫分隔南北兩個部分，現劃為未決定用途。申請人要求以約3.028倍地積比率，興建14幢最高44層的分層樓宇，另設有9座洋房，住宅總樓約1,688,688方呎，另提供約57,675方呎商業面積。

規劃署表示，該地盤劃為未決定用途，南生圍大綱規劃已明確指出，任何位於該類用途的發展區域都需要進行全面規劃，零星發展或重建將會導致環境惡化，對長遠規劃產生不良影響。

此外，北角繼園街一帶單幢物業及舊樓，亦有財團要求分兩期重建850個住宅單位，該項目請亦於周五由城規會審理，規劃署並不反對。

其中，申請人已整合地盤南面的2A期業權，擬建1幢28層高住宅大樓，另設2層平台、1層入口大堂與住客會所，總樓面約222,013方呎，提供310伙。

至於第2B期則為地盤西面多幢業權分散的單幢住宅，有關概念方案擬建4幢分層住宅，預計將來可建540伙。