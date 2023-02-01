美認聯日荷封殺華晶片業　培植印度拓高科技劍指中國

中美在科技領域上的博弈未見平息，美國商務部官員回應外媒查詢時，間接承認了早前盛傳將與日本、荷蘭聯手封鎖對中國出口先進半導體設備的傳聞。與此同時，美國與印度亦同意升級戰略合作關係，雙方將在半導體、先進武器、航天及其他高科技領域攜手擴大合作，劍指中國的意欲昭然若揭！

美國拉攏印度的做法，明顯是要配合其在科技供應鏈中「去中國化」的戰略，讓印度取替中國成為新的亞洲科技產業生產基地，這一點從蘋果公司(Apple Inc.)等大型科企正積極地擴大印度生產線就可見一斑。白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示， 中國帶來的挑戰愈來愈大，包括其「經濟行動、軍事上的咄咄逼人，對主導和控制未來產業的努力等舉動」，都對印度政府的想法產生了深刻影響。

白宮在一份聲明中表示，與印度強化戰略合作關係，讓雙方可以在互相信任的基礎上建立一個開放、合適及安全的技術生態系統，強化民主價值及制度。

聲明提到，美國與印度將「加強在半導體供應鏈方面的雙邊合作」，包括「支持印度半導體設計、製造和晶圓代工生態系統的發展；並利用互補優勢......以支持全球半導體供應鏈；將鼓勵合資企業和技術合作夥伴關係，支持印度在成熟製程方面和晶片封裝方面的發展。」

與此同時，美國亦將促進與印度在高效能計算(HPC)方面的合作，包括降低向印度出口HPC技術和源代碼的壁壘；同時參考全球標準，為可信賴的人工智能(AI)技術制訂共同準則，確保這些標準與民主價值保持一致。

有別於大力扶持印度的晶片產業，美國在晶片領域對中國的打壓可謂不遺餘力！早前有消息指，美國、日本、荷蘭已達成協議，將聯手對華實施技術封鎖，阻止對中國出口先進晶片製造設備。美國商務部副部長Don Grave接受外媒提問時間接承認了這一消息，他表示︰「我們現在不能談論這筆協議......但你可以和我們在日本和荷蘭的朋友談談。」

USTR指出，百度網盤上侵權內容橫行。「雖然百度有一些工具可以刪除未經授權內容，但根據版權持有人的說法，侵權者仍然能透過百度網盤大肆傳播盜版電影、電視節目及書籍。」此外，百度刪除侵權內容的反應緩慢，版權持有人經常不得不多次跟進，以確保侵權內容不再於平台上出現；又謂百度在阻止及消滅侵權行為上「進展甚微」。

另外，USTR亦把多個中國的實體市集列入惡名市場清單，包括位於深圳的電子產品銷售熱點華強北、北京朝陽區附近的秀水街服裝市場等。報告指出，中國仍然是全球最大的冒牌貨來源地，由美國執法部門檢獲的盜版商品中，有75%是來自中國(連同自香港轉口的貨物)。