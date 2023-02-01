歐美經濟全面惡化？裁員潮不絕　PayPal擬炒2000人

全球經濟衰退警鐘愈敲愈響，企業裁員潮愈演愈烈。最新傳來支付平台PayPal亦向員工開刀，公布即將裁員2,000名員工，佔總員工數目7%。至於有剛性需求的零售業亦不能幸免，所指的是英國超市巨頭Tesco，剛宣布裁減2,100個職位。

PayPal行政總裁Dan Schulman稱，面對嚴峻的宏觀環境，公司要將資源集中在核心戰略重點、合理調整成本結構，所以必須要以裁員應對，並預期這些舉措有助公司今年再節省13億美元成本。不過他同時強調，公司會向離職員工提供豐厚補償，並支持他們渡過難關。

Tesco改革 削2100職位

另邊廂，英國大型連鎖超市Tesco亦表示，將會改革超市經營的方式，包括裁減約1,750個管理職位，同時透過關閉一些藥店及剩餘的熱食櫃台等，進一步裁多約350名員工。Tesco承諾，將會在過程中盡能力支持受影響員工，協助他們成功銜接公司一些現有職位空缺和新設職位。

此外，人造肉初創企業Impossible Foods同樣據報計劃裁減20%員工，以目前約有700名員工計，估計今輪裁員涉及逾100人。外界則認為，雖然Impossible Foods近年將旗下產品迅速拓展至餐廳和超市，但由於全球民眾對人造肉的需求只是「霎眼嬌」，所以令行業銷售表現大不如前，而Impossible Foods縱使冀保持增長勢頭亦會困難重重。

事實上，為了應對銷售寒冬，Impossible Foods去年底已向員工提供自願離職方案，去年10月亦曾經裁員約6%。據悉，當時公司執行長麥吉尼斯曾發送備忘錄，指要向「對公司屬冗餘的角色，或不再符合公司核心業務優先事項的角色進行裁員。」