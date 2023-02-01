眾發展商公布推盤大計 新盤周三錄逾20宗成交
2023年02月01日 21:03
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社會逐步復常之際，發展商亦紛紛復辦新春團拜活動，並趁機公布今年推盤大計。整體一手交投量回升，周三(1日)錄得逾20宗新盤成交，沙田九肚有獨立屋以6,804萬元沽出。
●信置部署今年推5盤 涉逾3,000伙
信和置業(00083)部署今年推售5個樓盤，涉及逾3,000伙。該公司執行董事田兆源稱，年內將推售的樓盤包括，元朗錦田南錦上路站柏瓏III、將軍澳日出康城凱柏峰III、香港仔黃竹坑站港島南岸第4期項目、中環ONE CENTRAL PLACE，以及油塘通風樓發展項目。
信和置業集團聯席董事楊文表示，整體一手交投回升，大額交投不斷，集團單計1月份已售出55個物業，吸金逾18億港元。
●元朗Grand YOHO第二期單日沽7伙 涉逾7,221萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周三(1日)連沽7伙，單日吸金逾7,221.36萬元。上述最新沽出的單位實用面積由524至634方呎，全屬兩房或三房間隔，成交價介乎912.72至1,163.6萬元，呎價由17,418至19,611元。當中，5座30樓A室，為實用面積535方呎的兩房戶，以1,049.2萬元沽出，呎價約19,611元。
●沙田九肚的富豪．山峯獨立屋6,804萬元沽
豪宅新盤頻頻錄成交。百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，周三(1日)以6,804.1 萬元招標沽出25號獨立屋。
該獨立屋由地庫至天台樓高共5層，實用面積2,576方呎，採四房四套間隔，連778方呎花園及533方呎天台，設獨立升降機，包括兩個住宅車位，呎價約26,413元。成交期為720日，買家享有富豪酒店集團提供的「富豪薈」會籍。
●西半山大學閣四房8,633萬元招標沽出
一手市場踏入2月續錄大額交易。據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(1日)以8,633萬元招標一伙四房單位。上述為第1座11樓A室，實用面積1,584方呎， 採四房連私人升降機大堂間隔，連同1個車位沽出，呎價約54,501元。資料顯示，上述單位買家獲送贈家具優惠。
●將軍澳海茵莊園推720日先住後付
發展商推出「先住後付」計劃促銷，九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(1日)上載最新銷售安排，將於本周日(5日)起以先到先得及價單形式發售30伙。該盤同日上載更新價單，推出「720先住後付付款計劃」，採用該計劃入市的買家，須按價單定價加2%，成交期長達720日。
據價單顯示，採該計劃入市的買家須於簽署臨時合約後30天內合付10%訂金，便在單位買賣交易完成前，不需繳付許可費用，並以被許可人身份入住所購單位，但期間亦要繳付管理費、地租及差餉。
●北區高爾夫‧御苑三房1,563.13萬元沽
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周三(1日)以1,563.13萬元售出6座5樓A室，單位實用面積1,046方呎，三房間隔，呎價約14,944元。
●西南九龍維港滙一房868萬
信和置業(00083)及會德豐地產等四大發展商合作發展的西南九龍維港滙，最新沽出3B座25樓B室，為實用面積308方呎的一房單位，以868.7萬元售出，呎價約28,205元。
●觀塘凱滙呎價約20,765元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙，周三(1日)沽出1座47樓L室，為實用面積592方呎的兩房單位，以1,229.3萬元成交，呎價約20,765元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連花園別墅單位周日起招標發售
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周三(1日)上載最新銷售安排，落實周日(5日)起招標發售1伙別墅單位。該單位為別墅RV1的地下A室，實用面積1,158方呎，五房間隔，連906方呎花園。招標期由2月5日至6月30日。
●長沙灣睿峰周日起招標發售38伙
原由中國恒大(03333)持有，其後轉讓予合作財團鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)，周三(1日)上載更新價單及銷售安排，落實周日(5日)起招標發售38伙，部分屬去年終止交易的單位。
即將招標發售的單位實用面積介乎224至639方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。招標期由2月 5日起至7月31日。該盤同時修改價單，據最新價單顯示，上述即將招標發售的單位當中，有12伙原本採以價單形式出售，戶型涵蓋開放式至兩房。
資料顯示，地建會於2019年中，向會員發出指引，規定除了獨立屋、洋房及特色戶外、三房戶（實用面積不小於753方呎）、實用面積1,076方呎以上單位之外，其餘不可招標出售。
●油塘朗譽開放式戶售469萬元
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周三(1日)錄得1座19樓B室的成交，實用面積261方呎，開放式間隔，成交價469.63萬元，呎價約17,993元。
●何文田VAU Residence兩房呎價約23,966元
萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，最新沽出17樓H室，為實用面積388方呎的兩房戶，成交價為929.99萬元，呎價約23,966元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄424宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得424宗終止買賣個案，佔成交量846宗逾50%，而涉及總成交金額逾64.2億元。最新個案為1B座11樓D室，實用面積456方呎，兩房間隔，原本於去年6月以988.2萬元成交，當時呎價約21,671元，惟交易已於上月(30日)終止。