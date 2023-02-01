眾發展商公布推盤大計　新盤周三錄逾20宗成交

社會逐步復常之際，發展商亦紛紛復辦新春團拜活動，並趁機公布今年推盤大計。整體一手交投量回升，周三(1日)錄得逾20宗新盤成交，沙田九肚有獨立屋以6,804萬元沽出。

●信置部署今年推5盤 涉逾3,000伙

信和置業集團聯席董事楊文表示，整體一手交投回升，大額交投不斷，集團單計1月份已售出55個物業，吸金逾18億港元。

●元朗Grand YOHO第二期單日沽7伙 涉逾7,221萬元

●沙田九肚的富豪．山峯獨立屋6,804萬元沽

該獨立屋由地庫至天台樓高共5層，實用面積2,576方呎，採四房四套間隔，連778方呎花園及533方呎天台，設獨立升降機，包括兩個住宅車位，呎價約26,413元。成交期為720日，買家享有富豪酒店集團提供的「富豪薈」會籍。

●西半山大學閣四房8,633萬元招標沽出

一手市場踏入2月續錄大額交易。據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周三(1日)以8,633萬元招標一伙四房單位。上述為第1座11樓A室，實用面積1,584方呎， 採四房連私人升降機大堂間隔，連同1個車位沽出，呎價約54,501元。資料顯示，上述單位買家獲送贈家具優惠。

●將軍澳海茵莊園推720日先住後付

據價單顯示，採該計劃入市的買家須於簽署臨時合約後30天內合付10%訂金，便在單位買賣交易完成前，不需繳付許可費用，並以被許可人身份入住所購單位，但期間亦要繳付管理費、地租及差餉。

●北區高爾夫‧御苑三房1,563.13萬元沽

●西南九龍維港滙一房868萬

●觀塘凱滙呎價約20,765元

●天水圍Wetland Seasons Bay第2期連花園別墅單位周日起招標發售

●長沙灣睿峰周日起招標發售38伙

即將招標發售的單位實用面積介乎224至639方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔。招標期由2月 5日起至7月31日。該盤同時修改價單，據最新價單顯示，上述即將招標發售的單位當中，有12伙原本採以價單形式出售，戶型涵蓋開放式至兩房。

資料顯示，地建會於2019年中，向會員發出指引，規定除了獨立屋、洋房及特色戶外、三房戶（實用面積不小於753方呎）、實用面積1,076方呎以上單位之外，其餘不可招標出售。

●油塘朗譽開放式戶售469萬元

●何文田VAU Residence兩房呎價約23,966元

萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，最新沽出17樓H室，為實用面積388方呎的兩房戶，成交價為929.99萬元，呎價約23,966元。

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄424宗終止交易