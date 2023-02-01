二手轉旺豪宅有承接　凱旋門三房售3200萬

二手市況轉旺，九龍站大額物業都有承接，同區凱旋門有套三房單位，獲用家以3,200萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島5座中層D室，套三房設計，實用面積約616方呎，叫價1,100萬元，最終以990萬元成交，減價約10%，呎價約16,071元，新買家為同區客。

●美聯盧浩表示，天后雋琚高層C室，實用面積約440方呎，最近叫價約1,100萬元，獲同區多年租客趁勢入市，斥1,000萬元承接，呎價約22,727元，原業主於2015年3月以約971.4萬元購入，轉手帳面獲利約28.6萬元，僅升值約3%。

●中原盧民偉透露，西半山金庭居中層B室，實用面積約315方呎，兩房間隔，望市景，以605萬元易手，呎價約19,206元，原業主於1994年以280萬元買入，持貨約29年帳面獲利325萬元，單位升值約1.16倍。

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九龍區

●美聯彭文浩表示，九龍站凱旋門1座中層D室，實用面積約846方呎，套三房連工人套房間隔，向內園，以交吉形式放售，吸引用家承接，成交價3,200萬元，呎價約37,825元，原業主於2007年8月斥資1,108萬元購入，帳面獲利2,092萬，升值近1.9倍。

●美聯蕭偉祥稱，九龍塘又一居28座中高層A室，實用面積606方呎，套三房間隔，吸引用家承接，成交價1,030萬元，據悉較原叫價1,060萬元，議價30萬，減幅約2.8%，呎價約16,997元。

●中原歐陽振邦指，長沙灣西九四小龍1月終錄38宗買賣，按月增約27%，宇晴軒1座中層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，開價815萬元，調整至788萬元即獲洽購，最新以780萬元成交，呎價約17,450元。

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新界區

●中原黃政遠表示，青衣區1月錄約85宗二手買賣，房協綠悠雅苑1座中層J室，實用面積約539方呎，兩房間隔，叫價620萬元，未補價第二市場以605萬元沽出，呎價約11,224元，新買家為區內家庭，賣出公屋單位隨即換樓升級。

●利嘉閣梁均耀指，房協青衣綠悠雅苑2座中層H室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場以約588萬元易手，呎價約10,991元，原業主2015年以約338.8萬元買入，持貨約8年帳面獲利約249.2萬元。

●美聯姚偉明稱，荃灣中心15座中層F室，實用面積約329方呎，兩房間隔，以357萬元獲新買家購入自住，呎價約10,851元，原業主於2005年以90萬元購入，持貨逾17年帳面獲利267萬元，期內物業升值約3倍。

●中原謝秋儀表示，荃灣區1月錄得近190宗二手買賣，按月增約50%，創9個月新高，全‧城滙8座中高層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，開價1,650萬元，累減約10%，獲區內換樓客以1488萬元承接，呎價約17,735元。

●中原余仲平透露，荃灣愉景新城11座中層E室，實用面積約582方呎，套三房間隔，2021年5月最初開價900萬元，及後市況向下，原業主多次減價，新近終以782.8萬元沽出，呎價約13,450元。

●中原陳智生指，屯門區12月錄約173宗二手買賣，上月錄約170宗，邁亞美海灣2座中層D室兩房戶，實用面積469方呎，放盤約兩個月，累減40萬元，獲外區上車客以495萬元承接，呎價約10,554元，原業主2017年6月以516.8萬元買入，帳面蝕21.8萬元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋景峰花園1座低層J室，實用面積約480方呎，兩房間隔，獲區內首置客購入，原業主增加議幅，累積減價達100萬元，於已補價自由市場以360萬元成交，呎價約7,500元，低於市價。

●中原王勤學稱，元朗區1月錄84宗二手買賣，2月首日速錄得5宗，Grand YOHO第8座高層B室，實用面積約412方呎，一房間隔，開價707萬元，微減1萬元，獲上車客以706萬元承接，呎價約17,136元。

●利嘉閣鄭栢恒透露，元朗蝶翠峰8座低層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望園景，以520萬元易手，呎價約11,087元，原業主2007年以132萬元購入，持貨約15年帳面賺388萬元，升值約2.9倍。

●利嘉閣呂國雄表示，元朗錦綉花園B段1街單號洋房，實用面積約902方呎，最新以約1,045萬元易手，呎價約11,585元，原業主於2009年以約396.8萬元購入，持貨逾13年，現帳面獲利約648.2萬元。

●美聯梁耀佳指，大埔天鑽7座中層D室，實用面積約749方呎，套三房連工人房設計，原業主為工作緣故換樓，放售單位，以960萬元蝕讓價成交，呎價約12,817元，原業主於2019年以1,003.5萬元購入，持貨滿3年，帳面虧蝕43.5萬元，期內貶值約4.3%。

●中原陳敬天表示，沙田第一城1月共錄約42宗二手成交，按月增約91%，屋苑10座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約600萬元，議價後以563萬元易手，呎價約12,483元，新買家為年輕上車客。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍區1月錄約173宗二手買賣，沙田花園城1月錄9宗，包括3期雅芝苑中層C室，實用面積約268方呎，兩房間隔，去年7月放盤時叫價約440萬元，議價後以380萬元易手，累減60萬元，呎價約14,179元，新買家為年輕上車客。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山聽濤雅苑1月共錄約5宗買賣，屋苑10座中層A室，實用面積約1,054方呎，套三房間隔，享海景，開價約1,550萬元，議價後以1,428萬元易手，呎價約13,548元，新買家為用家。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園8座中層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年5月未補價第二市場放盤叫價585萬元，近日調整至475萬元，獲白居二以462萬元購入，累減123萬元，呎價約9,545元。

●中原柯勇指，將軍澳1月錄約357宗二手買賣，按月增約4%，更創18個月新高，蔚藍灣畔1座中高層D室，實用面積約849方呎，套三房隔，另設儲物房及工人套房，以1,330萬元易手，呎價約15,665元。

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