1月錄至少117宗二手蝕讓　筲箕灣半新樓7年貶9%

各項利好樓市因素帶動下，二手市場蝕讓個案亦見回落。1月共出現至少117宗帳面低於購入價的轉讓個案，按月減少約20%。惟樓價高位下跌，近年入市業主仍要蝕賣，尤其新供應較多地區，將軍澳日出康城LP6三房戶，劈至1,060萬元沽，原業主持貨近4年帳面仍蝕25萬元。

綜合市場數據，去年12月錄至少143宗帳面低於購入價的住宅轉讓個案，而上月宗數回落，為多月以來罕見，數字亦是近3個月最少，惟仍逾110宗水平，期內蒸發樓價金額逾1.4億元。當中逾70宗為2018年或以後購入的沽貨個案，佔整體貶值成交中逾60%。

事實上，各區二手交投大增，將軍澳1月錄約357宗二手買賣，創18個月新高，按月增約4%，但日出康城為新供應重災區，樓價繼續受壓。中原關偉豪稱，上述LP6第3座中層F室，實用面積約636方呎，享海景，最初開價1,300萬元，累減240萬元，獲同區分支家庭承接，呎價約16,667元。原業主2019年4月以1,085萬元買入，帳面貶值約2.3%。

部分半新盤仍要蝕賣。該行李偉寧透露，筲箕灣形薈1A座中層F室，實用面積約298方呎，開放式間隔，以539萬元易手，呎價約18,087元，新買家為用家，原業主2016年以595萬元買入，持貨約7年帳面蝕56萬元，物業貶值逾9%。

美聯梁耀佳則稱，大埔天鑽7座中層D室，實用面積約749方呎，套三房連工人房設計，原業主為工作而換樓放盤，終以960萬元蝕讓價沽貨，呎價約12,817元，以原業主於2019年購入價1,003.5萬元計，帳面虧蝕43.5萬元，期內跌價約4.3%。

屯門細價樓都要損手。中原陳智生表示，區內邁亞美海灣2座中層D室兩房戶，實用面積約469方呎，放盤約兩個月，累減40萬元，獲外區上車客以495萬元承接，呎價約10,554元，原業主2017年6月以516.8萬元買入，帳蝕21.8萬元。他又指，全區上月錄約170宗二手買賣。