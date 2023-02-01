不打自己人？印度2大亨入股助阿達尼迎擊「大鱷」

印度最大企業集團阿達尼集團(Adani Group)日前被沽空機構指控，稱其「肆無忌憚地」進行股價操縱和會計詐欺，導致股價急瀉。外媒報道，截至周二(1月31日)，旗下上市公司阿達尼企業的25億美元股票已初全數認購，並引述消息人士指，有兩名印度商業大亨參與本次股票認購。

據報，印度大亨Sajjan Jindal和Sunil Mittal周二向阿達尼企業伸出援手，使用自身資金參與認購；並不涉及他們所管理的上市公司JSW Steel及Bharti Airtel。

當中，Jindal涉資最少3,000萬美元；Mittal則尚不清楚具體金額。

事實上，阿達尼股票在周一時僅完成3%的認購，但周二則得到外國機構投資者及企業基金加入，待售股票獲全數認購；惟散戶投資者仍處於觀望態度。

美資沽空研究機構Hindenburg Research LLC上周發表報告以來，阿達尼企業市值蒸發700億美元；該企股價於周三上午企穩，惟下午後迎來新一輪跌勢。

而對阿達尼公司來說，此輪股票認購不僅幫助集團削減債務，並在公司面臨如此危機之時，大亨們參與集資是對公司投下信任一票。