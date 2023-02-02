東方日報B1：華催谷生B　育兒股狂飆

內地出生率低迷，令人口紅利逐步消退，促使內地改變人口政策，2021年5月決定實施三孩生育政策及推出相關的配套支持措施。各地方政府正陸續出台新政鼓勵生育，近日更有個別省份開放未婚者登記生育，消息刺激港股中的育兒概念股應聲炒上，相關中小型股鑊氣更盛，個別升幅超過60%。分析認為，內地生育政策持續鬆綁，將釋放多胎生育需求，嬰幼兒相關行業有望直接受惠，短期相關股份仍是市場焦點。

近年內地為刺激生育，實行「三孩」政策之餘，又推出延長育兒假期等多項措施。近日四川省衞健委頒布新版《四川省生育登記服務管理辦法》，取消多項限制，其中包括生育數量、不結婚也可以為子女辦理生育登記等，同時規定所有生育子女的公民，均應辦理生育登記。另外，深圳、杭州等地早前也推出新政，放寬生育限制，以響應「三孩政策」。

「生育登記」並非「上戶口」，而是公民懷孕後自行辦理的流程，夫妻雙方可可以選擇在任何一方的戶籍地，或女方現居住地的辦理機構辦理生育登記。完成登記後，可以獲得產前檢查、住院分娩及產假期經濟補償，以及基本醫療服務等。同時有助當地政府管理及掌握孕婦及生育訊息，及時提供育兒指導。

說人口老化是中國經濟長遠前景的頭號夢魘也不為過，尤其是中國要透過力谷「內循環」應對逆全球化的地緣政治格局。國信證券指出，內地人口老化問題加劇，當局推出鼓勵生育相關的政策是「勢在必行」。在持續政策催化，以及消費升級大趨勢下，預計母嬰市場規模未來仍有望實現結構性提升，相關細分的母嬰行業龍頭公司有望進一步受益。

中信証券表示，生育政策或將漸進式調整，預計將放開三孩生育，而生育鼓勵政策將在未來10年循序漸進地加碼。

短期來看，預計放開三孩生育可使新出生人口提升約10%。中性假設下，進一步考慮堆積效應，預計提升效果可到14%水平。假設其他條件不變，則料該效果足以使總和生育率維持在1.5至1.8之間。

根據國統局最新數據，去年全國人口減少85萬人，是繼上世紀60年代大躍進後3年困難時期之後，再次出現負增長。事實上，首次結婚人口也在持續減少，2021年首次結婚人數約為1,157萬人，不及2013年高峰的2,361.17萬人的一半，並創下1985年以來新低。