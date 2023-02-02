【美國議息】聯儲局宣布加息0.25厘　符合預期

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場預期將加息步伐放緩至0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升至4.5至4.75厘，為2007年以來新高。

聯儲局在聲明中重申，為了讓通脹回到2%的目標水平，聯邦基金利率目標區間持續上調將會是「適當的」；並且新增一句「通脹已有所放緩但依然高企」。

普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci表示，當前利率已處於限制性水平，即使終端利率仍未見頂，但已經實施大部分的緊縮措施；勞動力需求正在放緩，通脹似乎已經見頂，並有調查顯示經濟增長在2023年内或會顯著放緩。他估計，聯邦基金利率最終會加至5厘，有略高於該水平的風險，當經濟陷入衰退時，當局或於第四季度減息0.75厘。

Ninety One晉達投資策略師Russell Silberston認為，投資者應該將焦點從今次會議轉向3月的議息會議。他解釋指，在本周的議息會議過後，各央行將評估措施的進展成效，假如到了接下來有迹象顯示利率上調正在產生影響的話，市場或能看到加息周期完結的曙光。

然而，他認為這並不代表政策將出現逆轉，只不過從發出暫停加息的訊號而言，3月的議息會議將遠比2月的會議更為重要。