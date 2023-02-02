【東方日報產評】美經貿保護主義　華以開放迎硬戰

中美經濟戰不斷升級，美國在「新石油」即晶片方面正加緊國際合作以全面圍堵中國之際，更加強與印度的戰略合作，以削弱中國在亞洲以至世界的影響力。對於諸如此類的打壓，中國至今仍以理性務實的態度看待，畢竟「打鐵還要自身硬」。所謂「兵之形，避實而擊虛」，面對美國政府財政一團糟與美元金融霸權衰落，中國正加大力度推動金融市場改革開放，A股全面實施註冊制將是一個里程碑，配合疫後經濟復甦，將以更大的資本機遇與更明確的發展前景吸引資金東來，化解美國的圍堵挑戰。

全球經濟正朝數碼化轉型，意味將更依賴晶片的應用，可中國在這方面的實力與美國的差距愈拉愈近，尤其是美國在半導體組裝方面的能力遜色。故美國得以立法修例來加大對半導體這戰略產業的投入，並高舉「美國製造」旗幟，全面提升產業競爭力；同時須利用目前的競爭優勢，切斷對中國的技術與設備供應，並在國際上拉幫結派全方位圍堵中國，盡可能拖慢「中國芯」國產化的進度。

如是者，繼拉攏日本及荷蘭停供先進半導體設備予中國後，美國與印度進行科技合作，圖在亞洲上培育、複製一個類似中國的製造強國，來遏止中國崛起，實不讓人意外。故即使在俄烏戰爭中，印度未理會美國勸喻，持續進口平價俄油，美國亦敢怒不敢言，皆因其印太戰略須印度的合作方能成就。

客觀上，中國的綜合競爭力與全球第一大國的美國仍有距離。面對美國的圍堵戰略，硬碰顯然不智，針對美國的弱點攻擊，方為上策。如今美國政府債務天量，美債的需求已不如前，全球資金都在擔心歐美經濟衰退，美國靠加息來維持資金流向美元。問題是，若今年美國經濟陷入衰退，聯儲局不可能再持續大幅加息。故見近季美元強勢褪色，更多資金流入金市，加密貨幣市場風雨飄搖，比特幣價格仍能由低位逐步回升，反映資金對於美元以外的投資渠道需求殷切。

在這情況下，尚未完全對外開放的中國資本市場將迎來難得的發展機遇，尤其是在製造業升級改造下，產值將難返昔日高峰，透過推動資本市場和金融服務業發展，能彌補增長缺口，維持經濟動能，也能食正去美元化浪潮。

昨傳來中國全面實行股票發行註冊改革正式啟動，這是內地資本市場與國際市場接軌的重要一步，更多國際金融機構將可在華設全資分支，這與人民幣國際化發展將呈相輔相成，讓中國得以積極搶佔全球資本的戰略一步。

百年一遇的中美經濟戰，好戲還在後頭，只要守住不引發實戰的底線，兩國仍會維持競合狀態。只是美國經貿奉行保護主義，眼中只有自身利益，如何維繫與盟友的長期關係不無疑問。反觀美國與中東關係改變，更多產油國願加強與中國這石油需求國的雙邊經貿合作，飽受強美元之苦的亞洲與新興市場也傾向減少對美元體系的依賴，以加強雙邊與區域合作的模式持續發展。這盤世界大棋環環相扣，變幻莫測，投資者得認清時局，掌握箇中的危與機。