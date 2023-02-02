m18講場：經濟差累玩交友App都慳住使　Tinder母企收入挫

交友應用程式(App)改寫咗現代男女嘅約會模式，尤其過往幾年疫情肆虐，喺手機「向左掃向右掃」就可輕易打破社交距離限制嘅交友方式受追捧。不過呢股熱潮似乎降溫，紅爆全球嘅脫單工具Tinder，母企Match Group上季收入按年跌2.5%至7.86億美金，差過預期，首季收入跌勢未止。

除咗疫情帶嚟嘅影響消散，經濟環境轉差，亦令到大家玩交友App時慳住使，上季集團每付費用戶平均收入(RPP)跌1%至16美金；貢獻最多收入嘅Tinder，RPP下跌2%，用戶支付意願似乎已達極限。

Match上季經調整每股盈利0.3美金，遜預期，季內付費客戶數量亦減1%至1,610萬人。管理層承認舊年表現差過預期，但已即刻更正，估計今年可重拾動力。為咗扭轉局勢，Tinder今季會推首個全球營銷活動，亦準備循人手同租金縮皮，估今季收入進帳7.9億至8億美金，但一樣令市場失望。

Snap廣告客仔好手緊

同屬社交App嘅SnapChat亦唔好過，母企Snap上季收入首次按年增長「清零」，預告今季收入按年跌2至10%更加搞到周地眼鏡碎，股價難免受壓。老細斯皮格爾承認，廣告客仔好手緊。