鮑威爾︰經濟有望軟着陸　料今年內不會減息

美國聯儲局一如市場預期再加息0.25厘後，聯儲局主席鮑威爾於新聞發布會上表示，目前正在討論「再加息幾次(a couple more rate hikes)」使利率升至限制性水平，之後就會暫停。他又表示，不暫停加息是因為通脹仍然高企。

他承認，商品和住屋的價格上升壓力似乎正在緩解，但同時警告稱服務業通脹依然強勁。他說：「現在就宣布(對抗通脹)勝利還為時過早。」

事實上，鮑威爾堅持加息的觀點，某程度上也是歸因於他對經濟前景相對地樂觀，認為經濟有能力承受進一步緊縮的貨幣政策。他提到，雖然大多數分析人士都覺得失業率可能會繼續上升，但他認為「經濟沒有出現真正的嚴重衰退，而同時通脹回落到2%」的情況是可行的，即經濟仍然有機會實現所謂的「軟着陸」。

基於上述預期的經濟前景，他認為聯儲局今年內也不會減息。不過他也補充稱，如果通脹下降得更快，那麼將影響貨幣政策決定。

他又解釋為何在議息聲明中刪去有關新冠疫情的部分，直言︰「它(疫情)不再對我們的經濟產生重要影響。」經濟和社會已經能夠更好地應對疫情，不需要視作為持續的經濟風險，而應該僅僅是一項健康議題。