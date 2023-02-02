大戶企業睇通脹兩極　Oreo母企：成本仍雙位數升

摩根大通最新調查發現，逾八成受訪大戶覺得通脹最嚴重的時刻已成過去，可是他們開始把焦點落在日漸變差的經濟前景。如是者，一眾企業勢必陷於兩難，把成本轉嫁給消費者恐適得其反「趕客」，Oreo和「三角朱古力」的母公司唱反調稱，今年成本通脹仍達雙位數，但有信心需求仍然堅挺。

●歐洲CPI連續3月回落

摩通上述年度調查訪問了835名機構和專業投資者，44%受訪者認為通脹將繼續在今年回落，37%料價格上升將轉趨平穩，換言之僅19%覺得通脹未見頂。事實上，這批受訪者更多來自歐洲，歐元區上月消費物價指數(CPI)按年升8.5%，遠低於市場預期的9%，連續3個月回落，不計食品、能源和煙酒的核心CPI按年漲幅亦回落至5.2%，低過市場預期。

不過，摩通調查顯示，30%受訪者把經濟衰退將列為最影響市場的因素，比率按年跳升25個百分點。該行指，通脹佔據市場頭號難題已一段時間，目前大部分投資者最關心的是通脹引致的高利率，以及央行加息力度是否過於進取。

●Oreo母企成本轉嫁消費者

不少企業把能源和原材料價格上升壓力轉嫁至消費者上，其中Oreo生產商億滋國際(Mondelez)去年已在美國加價，惟外界關注加價會否影響消費者的購買力。行政總裁范德普特表示，去年業績仍算理想，單單Oreo品牌的全球收入更錄超過40億美元的歷來最高。

該企主力售賣餅乾和朱古力，兩大業務長遠收入目標為共佔整體收入90%，除了Oreo，還有芝士餅乾Ritz、朱古力碎曲奇Chips Ahoy!、吉百利和「三角朱古力」等。財務總監扎拉梅拉指，目前佔總收入分別約一半的餅乾和烘焙零食，以及佔總收入30%的朱古力業務上季收入均雙位數增幅。

億滋去年第四季收入按年增長13.54%至86.95億美元，撇除併購或退出業務、匯率變動的內生增長為15.4%，惟毛利率按年倒退1.62個百分點至35.36%，純利按年大跌41.87%至5.83億美元。范德普特解釋，毛利率下跌主因受高通脹拖累，但相信毛利率將回升。

●新興市場輸入成本仍勁

對於通脹前景，該企預期，今年仍然面對雙位數通脹增長，主因包裝、能源、原材料及勞工成本仍然高企，且在歐洲和部分新興市場的輸入成本今年或強勁。

定價方面，美國市場的價格調整已完成，料今年將不再加價；歐洲方面，仍與客戶商討，料3月底或4月初時有結果，應該仍有空間加價且不對需求造成大影響，實際影響仍有待觀察，料今年首兩季毛利受壓，下半年逐步恢復。中國市場方面，范德普特預期增長不會立即加速，但今年生意應該有「高單位數至低雙位數增長」。

展望今年，全年收入內生增長指引為5至7%，不計匯率變動的經調整每股盈利有「高單位數增長」，同時通過3年內再斥最多60億美元回購股份。