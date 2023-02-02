鄧建初：眾裏尋他千百度　科網股大翻身靠這隻...

去年美國加大力度打壓中資企業，在審計準則上嚴格規管，美國證券交易委員會(SEC)更將多隻中概股納入「預定除牌名單」，國際投資者聞風沽空，瘋狂拋售。加上內地對科網巨企進行整頓，引發市場憂慮，過往備受追捧之明星焦點股紛紛插水式下跌，高位持貨之股民莫不叫苦連天。如果採取鴕鳥政策，不肯在高位先行止蝕，到蝕入肉時惟有束之高閣，這種投資方式，除了浪費寶貴光陰外，亦失去了由谷底反彈賺取可觀利潤的黃金機會。

此外，疫情持續肆虐，中港兩地採取閉關式防疫措施，經濟活動近乎停頓，連累股市跌至體無完膚。打工仔強積金，一年之間的跌幅，竟然差不多抹掉了多年來的些微升幅，靠這表現差勁的強積金作為退休之用，只能算是杯水車薪。

經過多月來的摧殘折騰，港股估值低殘，終於迎來V型反彈。美國因為俄烏戰爭，打壓中概股力度稍事減退，持續加息行動似乎步入尾聲，內地推出多項挽救內房債務方案，科網巨企經過整頓後重踏升軌，加上通關等利好因素，恒指終升至頭肩底量度升幅位22,000。

看走勢似有餘未盡，然而國際政治局勢複雜多變，通脹威脅揮之不去，美國政府只是利用財技在股市進行維穩動作，實體經濟欠佳，與股市表現背道而馳。普遍成分股股價仍處高位，再大升空間有限，慶幸的是，過往帶着納指上升的電動車之王Tesla股價跌幅巨大，再度大插之壓力大減。納指往後表現應優於道指，形成大型上落市格局，難言有牛熊市之分。

長揸股票只能在人人談股色變，股價識於微時才可以，現時由谷底回升逾8,000點，已失去長揸股票的良好時機。現階段應用打游擊戰術，密食當爆棚，勝過長揸一隻股票。如果不幸揀錯了對象來長揸，輸錢之餘更會懷疑人生。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)