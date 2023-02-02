陳蓓敏：阿里巴巴受惠內地消費回升　上望...

外圍臨近眾央行會議，但金融市場表現冷靜，顯示市場預期加息幅度温和。華爾街上月三大指數表現錄得升幅，道指和標普指數分別升3%和6%，納指表現最亮麗，升逾一成。歐洲股市表現雷同，三大主要股票市場皆有進帳。德、法股市升約9%，英國富時指數升4%。聰明投資者已預期息口見頂區域。日本公布一月製造業採購經理指數PMI終值為48.9，雖然數據仍見偏軟，但見半導體零部件供應有改善，有利市場供應。東南亞區股市牛皮。

中國一月製造業採購經理指數升至49.2，較12月為佳，未來生產指數和新訂單指數應有進步空間。上証指數牛皮，深証表現佳，升156點，為1.3%。

春節期間，內地樓市成交減約一成。一線城市成交量按年跌七成，二線城市跌約三成，反之三四線城市升約一成。有說可能受「神仙姐姐」內地甜劇帶動，鼓勵回鄉創業拓商機。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)