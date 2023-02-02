陳蓓敏：阿里巴巴受惠內地消費回升 上望...
2023年02月02日 07:00
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外圍臨近眾央行會議，但金融市場表現冷靜，顯示市場預期加息幅度温和。華爾街上月三大指數表現錄得升幅，道指和標普指數分別升3%和6%，納指表現最亮麗，升逾一成。歐洲股市表現雷同，三大主要股票市場皆有進帳。德、法股市升約9%，英國富時指數升4%。聰明投資者已預期息口見頂區域。日本公布一月製造業採購經理指數PMI終值為48.9，雖然數據仍見偏軟，但見半導體零部件供應有改善，有利市場供應。東南亞區股市牛皮。
中國一月製造業採購經理指數升至49.2，較12月為佳，未來生產指數和新訂單指數應有進步空間。上証指數牛皮，深証表現佳，升156點，為1.3%。
春節期間，內地樓市成交減約一成。一線城市成交量按年跌七成，二線城市跌約三成，反之三四線城市升約一成。有說可能受「神仙姐姐」內地甜劇帶動，鼓勵回鄉創業拓商機。
河南鄭州為兔年成為首個下調房貸利率城市，首套房按揭貸款利率由4.1%降至3.8%，市場憧憬未來有其他城市跟隨。内房板塊呈現上落表現，提供投機者策略部署機會。受惠國內消費帶動，阿里巴巴(09988)具備內地龍頭電商地位，其配套支援有利爭取市場份額，建議候低吸納，向上阻力位126元，向下跌穿支持位97元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)