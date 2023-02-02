港股黑期高水220點　美匯跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌1%，報101.08；港匯見7.8384；離岸人民幣(CNH)報6.7126；美元兌日圓處128.58；歐元報1.1011，英鎊報1.2387。金價處1,952.91美元。布油報83.06美元，紐油報76.81美元。比特幣升2.5%，至2.37萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水220點。

●聯儲局宣布加息0.25厘 符合預期

●鮑威爾︰經濟有望軟着陸 料今年內不會減息

●金管局上調貼現窗基本利率0.25厘。

●道指收復逾500點失地，收報34,092點，升6點或0.02%；標指收報4,119點，升42點或1.05%；納指收報11,816點，升231點或2%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報22,221點，升149點。

●2月恒生指數夜期收報22,054點，跌35點，低水18點，成交14,552張。

●紐約期油收報每桶76.41美元，跌2.46美元或3.12%；倫敦布蘭特期油收報每桶82.84美元，跌2.62美元或3.06%。

●紐約期金收報每安士1,942.8美元，跌2.5美元或0.1%。

●英國富時100指數收報7,761點，跌10點或0.14%；德國DAX指數收報15,180點，升52點或0.35%；法國CAC指數收報7,077點，跌5點或0.07%。

●南韓1月消費物價指數(CPI)按年升幅加快至5.2%，創3個月新高。

●比亞迪1月新能源車銷量15萬輛，按年增62%。吉利汽車旗下極氪1月交付車數按年跌12%。

●東亞銀行上調今年港經濟預測至約5%，樓價料窄幅波動。

●大戶企業睇通脹兩極 Oreo母企：成本仍雙位數升

●經濟差累玩交友App都慳住使 Tinder母企收入挫

●東方日報B1：華催谷生B 育兒股狂飆

●【東方日報產評】美經貿保護主義 華以開放迎硬戰