許繹彬：港股大漲小回　成交充足　港交所受惠

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中國及香港的農曆春節假期，於歌舞昇平下度過，中港兩地投資者在本周終於可歸位，專注兔年的股市走勢。

投資欲望一向強盛的北水，不但沒有進行掃貨，反而出現淨沽出的現象，驅使本周一(1月30日)港股的成交超越2,000億元，創下近期新高，實在令人匪夷所思。他認為，港股在農曆新年假期前出現反常的狀況，在低成交下反而節節上升，逢關過關，如入無人之境；其實低成交下的走向一定是不可盡信，今次相信是衍生產品的好友「得勢不饒人」，在低成交下大舉推高大市，將淡友一網打盡；但在本周一，當所有外圍環境回復正常後，畢竟大市由去年低位反彈超過8,000點，在任何時候出現獲利回吐，亦不足為奇；加上，單是1月的升幅，仍有2,061點之多，故此在期指結算時出現調整，相信仍是正常現象。