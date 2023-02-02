許繹彬：港股大漲小回 成交充足 港交所受惠
2023年02月02日 10:45
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耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中國及香港的農曆春節假期，於歌舞昇平下度過，中港兩地投資者在本周終於可歸位，專注兔年的股市走勢。
上周在國內股市仍未復市前，港股一鼓作氣地衝上接近22,800點的水平，一眾投資者滿以為國內股市重開，在北水重臨的情況下，23,000點這重要關口相信是志在必得；但自古以來，股市有時真的可稱為「估市」；國內復市的首天，在市場上沒有甚麼壞消息之情況下，港股竟然反高潮地「低開低收」，兩日合共下挫超過800點，急速回吐至21,800水平；一向為升市動力的股王騰訊控股(00700)，更成為跌市元兇，單與上周五(1月27日)的收市比較，已下跌超過40元，即接近10%，跌幅驚人。
投資欲望一向強盛的北水，不但沒有進行掃貨，反而出現淨沽出的現象，驅使本周一(1月30日)港股的成交超越2,000億元，創下近期新高，實在令人匪夷所思。他認為，港股在農曆新年假期前出現反常的狀況，在低成交下反而節節上升，逢關過關，如入無人之境；其實低成交下的走向一定是不可盡信，今次相信是衍生產品的好友「得勢不饒人」，在低成交下大舉推高大市，將淡友一網打盡；但在本周一，當所有外圍環境回復正常後，畢竟大市由去年低位反彈超過8,000點，在任何時候出現獲利回吐，亦不足為奇；加上，單是1月的升幅，仍有2,061點之多，故此在期指結算時出現調整，相信仍是正常現象。
許認為，港股現時仍可視為大漲小回格局，投資者應時刻留意市場數據作投資部署，建議先行在21,600點作防守點，如市況沒有轉壞而成交依然充足下，最終受惠的，會是近期股價較為沉靜但仍算穩固的香港交易所(00388)。