【高盛推介】港交所靠穩反彈　資金連日部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所農曆新年假後曾出現3連跌，周三(1日)低位整固，持平收市，周四(2日)早段發力反彈，高開約1%後曾突破360港元水平，最高見361.6元。現報356.4元，升約1.1%。有報道引述消息，指「互換通」或有望在今年第一季推出。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,350萬元。淡倉於本周一錄得約140萬元資金流入後，本周二及周三獲資金轉向沽出。

港交購24460，行使價360元，2023年3月23日到期，實際槓桿10.9倍，高槓桿。

港交購29615，行使價400元，2023年5月25日到期，實際槓桿9.4倍，貼價。

港交購12130，行使價445.2元，2023年5月25日到期，實際槓桿10.9倍，中年期。

港交牛68741，收回價340元，行使價338元，換股比率500，槓桿比率18.1倍，市場上最高槓桿之一貼牛。

港交沽29856，行使價319.8元，2023年3月20日到期，實際槓桿14.9倍，貼價。

港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿14.3倍，低面值。

港交熊50100，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率13.0倍，近25元收回距離遠熊。

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