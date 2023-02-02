【高盛推介】美團連升3日　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團1月中下試160港元低位後持續走高，本周更連升3日，周三(1日)突破180元水平收市，升約3.2%，周二(2日)早段更高見185元，創過去3周高。現回吐部分升幅，報181.2元，升約0.6%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一及周二共錄得約4,560萬元資金流入後，周三資金轉向沽出止賺。資金周三轉向流入淡倉，有約440萬元。

觀察上市場上的認購證，可見早前活躍的產品太多是3月份到期，現已少於2個月期，時間值損耗較快，因此現階段宜轉留意中年期產品。例如市場上亦有很多4至5月份到期的產品可供選擇。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.2倍，行使價220元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。

美團購26927，行使價188.98元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高槓桿、低街貨。

美團購12527，行使價198.1元，2023年6月28日到期，實際槓桿5.0倍，中期、低街貨。

美團牛51048，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率11倍，約10元收回距離牛證。

美團沽11843，行使價162元，2023年6月8日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、行使價150元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

美團熊63542，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近20元收回距離熊證。

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