標普環球：線下零售表現料勝線上 京東長遠仍看俏
2023年02月02日 12:39
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（中新社圖片）
標普環球預期，受惠中國從疫情中重啟經濟，線下零售表現將較線上強勁。不過，該行仍看好京東(09618)前景，主因該企在過去疫情期間表現穩健，物流運作強勁，雖然該行料今年線上零售業收入將受影響，惟長遠而言線上滲透率有上升空間，京東長遠增長勢頭持續，有望跑贏同業。
另外，標普今年對美團(03690)前景仍維持負面，主因新業務實行仍存風險，惟認為社區團購發展有改善，虧損緩和，正努力追趕如拼多多等主要競爭對手。
美團在管理成本上與其他線上服務平台睇齊，亦更着重提高盈利，該企整體下行壓力已較數個月前低。
香港零售前景方面，標普對包括奢侈品等旅遊消費零售前景保持審慎，影響因素包括內地旅客數量能否回否疫前，以及疫情期間消費者行為有所轉變。
標普預期，中國今年零售增長5.8%，疫情期間的強勁線上銷售勢頭將在今年逆轉，阿里巴巴(09988)和京東銷售將下降，線上滲透率將由2022年的31.5%，回落至29.5%，顧客將更注重消費體驗，包括線下服裝店和餐廳等實體店銷售將較線上強勁。
標普預期，今年服裝銷售增長8%。汽車業增長受輕型車批發量增長2%推動，全年汽車零售料增長3.5%。此外，人員流動限制解除以及更多人外出用膳，家庭囤積食物需求料放緩，食品和飲料收入增長料由過去兩年的7至11%，放緩至今年的3%。