標普環球：線下零售表現料勝線上 京東長遠仍看俏

美團在管理成本上與其他線上服務平台睇齊，亦更着重提高盈利，該企整體下行壓力已較數個月前低。

香港零售前景方面，標普對包括奢侈品等旅遊消費零售前景保持審慎，影響因素包括內地旅客數量能否回否疫前，以及疫情期間消費者行為有所轉變。

標普預期，今年服裝銷售增長8%。汽車業增長受輕型車批發量增長2%推動，全年汽車零售料增長3.5%。此外，人員流動限制解除以及更多人外出用膳，家庭囤積食物需求料放緩，食品和飲料收入增長料由過去兩年的7至11%，放緩至今年的3%。