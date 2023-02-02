安聯：港股上半年有望跑贏A股　互聯網股受惠

安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強表示，上半年港股有望跑贏A股，特別受互聯網企業帶動，下半年則因內地經濟回穩，A股追上。

陳稱，市場目前受內地經濟重啟氣氛推動，這波推動力過後，支持後市表現的是企業盈利。他認為，企業盈利需要政府多方面支持，包括政府推出更多措施說服市場將專注經濟而非政治，以及不再打壓包括房地產等市場。

行業前景方面，他指，對直接和間接受惠於中國重新開放的行業持樂觀看法，包括消費、工業和材料行業，主因這些行業最受現行經濟復甦及重新開放影響。對科技和金融行業持中立態度，同時對電訊和公用事業等防禦性行業維持減持立場，主因這些行業在大市上漲時往往表現落後。

陳致強又指，中國房地產業最壞時機已過，政府亦不斷推出支持行業措施，惟目前效能都未見顯著吸引置業者信心，若長期僵持在目前水平，料房地產難以再次成為內地經濟主要增長動力，新能源和科技行業或成為新重要增長引擎。

安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，受惠中國政策無論在疫情或行業上轉向，包括放寬清零政策以及互聯網和房地產行業監管，有助提振中國和亞洲市場的市場情緒和前景，加上2022年基數較低，或有助中國經濟增長在2023年重回4.5至5%，甚至更高的潛在增長。

亞洲其他地區方面，由於該行認為歐美地區今年將陷衰退，相對出口中國更依賴出口美國及歐盟市場的亞洲經濟體，將受發達市場經濟轉弱所拖累，對包括台灣、南韓、澳洲、印度、印尼及日本看法「中性」，對馬來西亞、越南和菲律賓前景「審慎」。

泰國前景則較正面，已取消旅行限制和重新開放旅遊業，很大機會受惠於中國遊客的回歸。