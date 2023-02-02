金發局：香港需建立明確監管機制的碳市場生態

環球主要市場爭取在2050年實現淨零排放，自願碳市場成為動員資金流向低碳經濟轉型的重要工具之一。香港金融發展局發表《碳中和之路：香港把握碳市場機遇的角色》研究報告，提出5大有利在港發展自願碳市場的主要考慮因素。金發局主席李律仁表示，為確保自願碳市場能在香港高效運作，建立一個具備明確監管機制的生態系統必不可少。有關當局及監管機構應透過與 行業諮詢協商，制定碳信用額的資產分類，以及探討其相關制度能如何適用於現有框架。

他指出，儘管自願碳市場仍然處於起步階段，但全球自願碳市場總值預計到2027年將達171億美元。香港具有毗鄰中國內地和東南亞市場的優勢，加上與環球投資者的便捷聯通，能肩負促進國際及內地自願碳市場雙向投資的關鍵角色。

報告所提及的五大因素包括包括接納由國際標準廣泛認可的減碳項目衍生的碳信用額；採用技術解決方案以應對主要營運挑戰，從而提高交易機制的效能；促進標 準制定者和註冊認證機構來香港開展業務，以吸引優質碳項目和資產擁有者；呼籲更多金融服務業和政府支持，以促進自願碳市場的健康發展；以及建構完善的生態系統。