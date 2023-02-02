道指期貨跌57點　比特幣升3%

2023年02月02日 16:17
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    美匯指數報100.99；港匯見7.8440；離岸人民幣(CNH)報6.7249；美元兌日圓報128.62；歐元處1.1010；英鎊報1.2386。金價報1,959.38美元。油價微升，布油報83.12美元，紐油處76.74美元。比特幣升3%，至2.38萬美元。道指期貨跌57點。
    ●港股先升後回，且22,000點關得而復失。恒生指數全日收跌113點或0.52%，報21,958點。https://bit.ly/3RojrBU
    ●澳門博彩中介倡議豁免5%佣金稅，濠賭股借勢回吐。
    ●滬深三大指數升跌不一，其中滬綜指收報3,285點，升不足1點或0.02%，成交額4,287億元人民幣。全面實行股票發行註冊制改革周三(1日)起正式實施，券商板塊高開低走。
    https://bit.ly/3HunBUn
    ●焦點數據：
    20:00 英國官方指標利率
    21:15 歐元區官方指標利率
    21:30 美國首次申領失業救濟人數
    21:30 美國連續申領失業救濟人數
    美國加息：
    ●【美國議息】聯儲局宣布加息0.25厘　符合預期
    ●鮑威爾︰經濟有望軟着陸　料今年內不會減息
    ●滙豐及恒生維持最優惠利率5.625厘不變
    ●余偉文：美加息周期未完　港拆息料保持高水平
    ●經絡：美息料持續上調　港銀仍有加息壓力
    ●經絡：滙豐維持P不變　對樓按市場有正面支持
    ●中原按揭：港P或跟加　幅度料0.125至0.25厘
    ●中原按揭：不排除港加息周期已提早結束
    ●利嘉閣按揭：港首季仍有機會加P　幅度料0.25厘
    ●美聯布少明：全月一手交投望錄2000宗　創半年新高
    ●中銀香港：聯儲今年減息機會不大　美元現水平料保持平穩
    ●「新債王」岡拉克估聯儲僅再加息多一次
    ●嘉信理財：加息0.25厘屬謹慎　軟着陸與衰退均有可能
    ●安本：聯儲加息接近尾聲　美股短期可望受到支持
    ●中原：美國年內或完成加息周期　對樓市釋出正面訊號
    企業消息：
    ●Meta下調今年成本預測　股價盤後急升20%
    ●Pinterest擬裁減150名員工　佔總人手未夠5%
    ●Rivian將裁員6%迎電動車價格戰
    ●蔚來傳開始減價促銷　部分車款賣平最多10萬人幣
    ●需求低迷慳成本！聯邦快遞將削減10%高管職位
    ●印度富豪阿達尼取消旗下公司發行195億新股計劃
    ●傳瑞信評估分拆中國投行業務計劃
    加密貨幣：
    ●比特幣曾陷寒冬　女股神照睇好衝破100萬美元
    ●曇花一現？比特幣半年來首越2.4萬美元　惟過去1年累跌4成
    央行動向：
    ●日央行副行長：維持超寬鬆幣策承諾不變
    ●巴西央行續維持利率在13.75厘不變