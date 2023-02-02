道指期貨跌57點　比特幣升3%

美匯指數報100.99；港匯見7.8440；離岸人民幣(CNH)報6.7249；美元兌日圓報128.62；歐元處1.1010；英鎊報1.2386。金價報1,959.38美元。油價微升，布油報83.12美元，紐油處76.74美元。比特幣升3%，至2.38萬美元。道指期貨跌57點。

●澳門博彩中介倡議豁免5%佣金稅，濠賭股借勢回吐。

●滬深三大指數升跌不一，其中滬綜指收報3,285點，升不足1點或0.02%，成交額4,287億元人民幣。全面實行股票發行註冊制改革周三(1日)起正式實施，券商板塊高開低走。

●焦點數據：

20:00 英國官方指標利率

21:15 歐元區官方指標利率

21:30 美國首次申領失業救濟人數

21:30 美國連續申領失業救濟人數

美國加息：

●【美國議息】聯儲局宣布加息0.25厘 符合預期

●鮑威爾︰經濟有望軟着陸 料今年內不會減息

●滙豐及恒生維持最優惠利率5.625厘不變

●余偉文：美加息周期未完 港拆息料保持高水平

●經絡：美息料持續上調 港銀仍有加息壓力

●經絡：滙豐維持P不變 對樓按市場有正面支持

●中原按揭：港P或跟加 幅度料0.125至0.25厘

●中原按揭：不排除港加息周期已提早結束

●利嘉閣按揭：港首季仍有機會加P 幅度料0.25厘

●美聯布少明：全月一手交投望錄2000宗 創半年新高

●中銀香港：聯儲今年減息機會不大 美元現水平料保持平穩

●「新債王」岡拉克估聯儲僅再加息多一次

●嘉信理財：加息0.25厘屬謹慎 軟着陸與衰退均有可能

●安本：聯儲加息接近尾聲 美股短期可望受到支持

●中原：美國年內或完成加息周期 對樓市釋出正面訊號

企業消息：

●Meta下調今年成本預測 股價盤後急升20%

●Pinterest擬裁減150名員工 佔總人手未夠5%

●Rivian將裁員6%迎電動車價格戰

●蔚來傳開始減價促銷 部分車款賣平最多10萬人幣

●需求低迷慳成本！聯邦快遞將削減10%高管職位

●印度富豪阿達尼取消旗下公司發行195億新股計劃

●傳瑞信評估分拆中國投行業務計劃

加密貨幣：

●比特幣曾陷寒冬 女股神照睇好衝破100萬美元

●曇花一現？比特幣半年來首越2.4萬美元 惟過去1年累跌4成

央行動向：

●日央行副行長：維持超寬鬆幣策承諾不變

●巴西央行續維持利率在13.75厘不變