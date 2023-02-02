【產經直播】港股上升乏力　後市睇淡？

美國聯儲局加息幅度符合市場預期，主席鮑威爾在會後記者會上提到通脹開始放緩，不過依然高企，官員正在討論繼續加息。到底有關言論要點解讀？孰鷹孰鴿？鮑威爾提到預期今年內都不會減息，實際上與市場預期有落差，要提防演變成「黑天鵝」？

隔晚美股走勢如坐過山車，先跌後回升，而港股今日則走勢反覆向下，恒指周四(2日)高開204點後很快便無以為繼，午後愈跌愈深，以近乎全日最低收市，收跌113點，報21,958點。因乜解究港股唔多跟升？有機會進入新一輪回調？

議息會議後美匯受壓，美匯指數跌破101水平，反之帶動國際金價做好，現貨金升至每安士1,950美元水平，金價短期會點行？會否見頂回落？

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