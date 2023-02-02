香港會計師公會：良好企業管治及ESG　可助投資回報

投資者尋找投資目標時，除着重分析企業的財務數據，近年更着重企業是否擁有良好管治及ESG水平，確保企業在瞬息萬變的商業世界中，具備出色的抗逆力，減低監管風險，長遠能夠為投資者帶來更可觀的回報。

為了解本地上市公司的企業管治及可持續發展能力，香港會計師公會早前進行研究，調查了近1,900間在香港上市的企業，探討他們董事局的多元化狀況，包括董事會成員的性別、年齡、專業會計資格，以及長期任職獨立董事的普遍程度。

董事多元化背景助決策

調查發現，女性的董事會成員僅佔所有董事的14.3%，比例遠低於30% 的國際建議標準；調查涵蓋的企業當中更有逾三成的公司董事會沒有女性成員，反映香港在董事會管治發展進程上仍較保守。調查指出，只有少數公司為實現性別多元化設立量化目標和時間表，公會期望未來可以看到企業更具體地披露增加董事會多元化的路線圖。

對投資者而言，多元化的董事會能為企業帶來不同觀點，有助領導層避免墮入「團體迷思」的困局。近年全球經貿環境不明朗，如地緣政治局勢不確定、疫情持續及息口趨升，均對企業營運帶來不同挑戰。若董事會成員背景多元化，他們廣泛的技能、經驗、背景和專業知識，有助企業作出更合理的風險評估及決策，並協助管理層更具韌力及洞察力 。就本地企業董事會多元化的目前情況，監管機構亦有採取措施改善性別不平衡的狀況，例如香港聯交所《上市規則》近期新增規定，其中要求擁有全屬單一性別的董事會必須於2024年12月31日前任命一名不同性別的董事。

然而，提升董事會性別多元化僅是實踐良好企業管治進程上，其中一項可量化的重要指標，投資者不妨參考不同機構頒發的企業管治及ESG獎項了解更多。以香港會計師公會舉辦的第22屆「最佳企業管治及ESG大獎」為例，大會共評審了逾300份上市公司及公營機構的年度報告及可持續性報告，表揚於相關範疇表現出色的機構，讓投資者可藉此深入了解企業營運狀況、管治及ESG水平。