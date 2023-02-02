港府上月已發行8期總值57.5億美元等值綠色債券

綠色金融成為發展新趨勢，財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，港府於上月發行了八期總值57.5億美元等值的綠色債券，年期為2至30年，以美元、歐元和人民幣計價，為亞洲最大的環境、社會及管治(ESG)債券發行。

他指出，該批綠債吸引了從未參與港府綠債的新投資者，同時亦得到不同類別的傳統和綠色投資者的持續參與，內地投資者通過債券通「南向通」參與是次發行的份額亦有所增加，顯示出香港作為首要離岸人民幣業務樞紐的地位。

他又指，在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月已成功發行合共接近160億美元等值的政府綠色債券，包括香港首批綠色零售債券。

他提到，因應低碳和可持續經濟發展的新趨勢，政府於上月推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，推動本地合資格從業員及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士參與綠色和可持續金融相關培訓。申請人在完成合資格培訓或資歷後，可申領最多一萬元的資助。首批合資格培訓及資歷達19個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新。