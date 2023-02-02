比特幣曾升穿24000美元　女股神撐每枚高見100萬

聯儲局「明鷹暗鴿」的取態，刺激非美元資產價格上升，加密貨幣亦受追捧。周四比特幣一度升穿每枚24,000美元水平，創近半年新高。科技女股神伍德(Cathie Wood)繼續押注比特幣，重申未來10年價格可突破100萬美元！

周四比特幣價格做好，高位曾見24,207美元，之後回順，在23,800美元水平徘回。以太幣一度高見1,692美元，之後在1,660美元水平徘徊。

外媒引述區塊鏈諮詢公司Venn Link Partners創辦人Cici Lu表示，最近幾周，機構投資者在增購加密貨幣，而在聯儲局議息後，風險偏好情緒更推動加密貨幣進一步上升。另有分析員指，比特幣是浪反彈有機會挑戰25,000美元阻力位。目前，加密貨幣總市值已回升至逾1.09萬億美元。

伍德估2030見100萬美元

方舟投資管理(ARK Invest)創辦人伍德承認，在FTX及幾間相關公司倒閉後，加密資產領域遭受打擊，惟強調比特幣和以太幣在這混亂局面中表現出實力，故重申看好比特幣，料未來10年或突破100萬美元。事實上，早於去年5月，伍德已預計，比特幣在2026年見50萬美元，而今年初更料2030年可見100萬美元。