仲量聯行：去年亞太區商業地產直接投資降　香港按年跌24%

根據仲量聯行的數據和分析，由於緊縮利率周期和全球宏觀經濟不明朗影響投資決定，去年亞太區的商業地產直接投資總額按年下降約27%至1,290億美元(下同)，符預期。

該行指，2022年第四季，亞太區整體投資活動按年雖下跌約41%，但10至12月期間則按季增加約12%至307億元，預期放緩的趨勢在2023年可能會有好轉。

仲量聯行亞太區資本市場部行政總裁Stuart Crow表示，投資者在2022年重新部署短期

投資策略，仍然看好亞太地產市場的長期前景。而包括中國開關、日本的預期復甦，以及預計亞太區受全球經濟放緩影響最少等因素，都預示今年下半年的投資活動將出現強勁恢復。

新加坡在2022年成為亞太區內表現最好的市場，商業地產投資總額按年上升約53%。受到去年上半年蓬勃的寫字樓投資活動，以及12月可觀的一次性零售組合交易支持，該地區吸引142億元直接投資。香港的吸引力在新冠疫情限制放寬後有所提高，但去年全年投資額僅為77億元，較2021年下跌約24%。

至於南韓則是去年最活躍的投資市場，儘管按年下降約11%，交易額仍達約262億元。中國在第四季度經濟活動回升的推動下，吸引248億元資金，按年少約37%。

日本第四季度顯著反彈推動全年交易量達到247億元，比2021年下跌約40%。澳洲正在努力解決買家和賣家之間的預期落差問題，其投資總額為209億元，按年少約38%。

各類商業地產類別中，酒店業是2022年亞太地區表現最好的資產類別。在出差和旅遊業恢復的推動下，共吸引101億元的資金，按年增長約7%。

寫字樓則仍是亞太區交易量最高資產類別，今年完成了605億元的投資，按年下挫約18.7%。物流和工業的交易額為259億元，按年下降約46%。去年區域內的零售地產交易額為230億元，按年少約39%。

仲量聯行亞太區資本市場投資者情報和策略主管Pamela Ambler預計，部分寫字樓市場的強勁基本面、增值零售及區內較成熟市場的經濟周期和投機活動，都將成為推動2023年交投的因素。